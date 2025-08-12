logo
Evo šta je Zvezda zaradila ulaskom u plej-of: Na Marakanu stižu milioni i poeni za UEFA koeficijent!

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda je eliminacijom Leha zaradila novac i pomogla nacionalnom koeficijentu.

Koliko je zaradila Crvena zvezda plasmanom u plej of Lige šampiona Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ulaskom u plej-of za Ligu šampiona u revanšu protiv Leha osvojila 3,5 bodova za nacionalni koeficijent ovog ljeta, jer je do remija protiv Leha na Marakani "vezala" tri pobjede, koje donose bod, dok remi donosi 0,5 poena.

Poslije trijumfa u Poljskoj, crveno-beli su praktično rutinski eliminisali prvaka Poljske u revanšu, primivši gol u nadoknadi vremena, za bezbolnih 1:1. Remijem su poslali Leh u plej-of za Ligu Evrope, a ujedno sebi obezbijedili mjesto u ligaškom dijelu drugog po snazi evro-takmičenja, u kojem su pisali istoriju prethodnih decenija.

Uz bodove za UEFA koeficijent, Zvezda je osvojila i 4,29 miliona evra, koliko donosi plasman u plej-of odlukom UEFA za period od 2024. do 2027. godine. Pred srpskim šampionom sada je igra za glavnu nagradu, plasman u ligaški dio!

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona

