Veliki problem za Zvezdu pred plej-of Lige šampiona: Uzalud je kapiten Krunić ubjeđivao sudiju na Marakani

Crvena zvezda moraće u dvomeč protiv Pafosa bez jednog od najvažnijih igrača, isključenog štopera Rodrigaa.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novi štoper Crvene zvezde Rodrigao dobio je direktan crveni karton u revanšu protiv Leha i to će stvoriti krupan problem crveno-bijelima. Šampion Srbije moraće bez novog "komandanta odbrane" u dvomeču protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona, počev od sljedeće nedjelje.

Sudija iz Francuske Fransoa Leteksje nije previše razmišljao kada je vidio da je Rodrigao (29) visoko podigao nogu i u 57. minutu šutnuo u butinu fudbalera Leha, Šveđanina Lea Bengstona. Kapiten crveno-bijelih Rade Krunić ubeđivao je arbitra da bi trebalo da proveri tu situaciju, ali nije uspio.

Zvezda će tako bez Brazilca morati u dvomeč protiv Pafosa, u kojem će prva utakmica biti odigrana u utorak 19. avgusta na "Marakani", bez Rodrigaa. Revanš i meč odluke zakazan je za nedjelju dana kasnije, 26. avgust.

Pogledajte situaciju u kojoj je Rodrigao dobio crveni karton: