"Ne diši u tunelu Marakane, lijepo sam mu rekao": Poznatom asu Liverpula nije bilo dobro kada je izašao

Bivši fudbaleri Crvene zvezde ispričali anegdotu pred meč protiv Liverpula.

Izvor: MN PRESS

Uoči meča Crvena zvezda - Leh, bivši igrači Zvezde Zoran Popović (37) i Miloš Degenek (31) otkrili su dosad neispričanu anegdotu pred kultni meč protiv Liverpula.

Ekipa koja je vratila Zvezdu u Ligu šampiona te sezone 2017/18 pobijedila je engleskog giganta na "Marakani" golovima Milana Pavkova, a Degenek je pred meč vodio zanimljiv razgovor sa Džejmsom Milnerom.

Jedan od lidera Liverpula u to vrijeme bio je zbunjen čim je izašao iz svlačionice i nije shvatao zašto je toliko policije na parkingu ka tunelu.

"Milner je pričao sa Degenekom i vidio mnogo policije pored svlačionice, mnogo oklopa i pitao šta se događa, da li idemo u rat, hoće li neko da nas napadne?", nasmijao se Popović u razgovoru za TV Arena sport.

" Miša mu je rekao 'Ne, to je tako zbog navijača, tek ćeš da vidiš u tunelu '", dodao je on.

'", dodao je on. " Spuštali smo se u tunel... Osjeti se ono što ne bi trebalo ", ubacio se Degenek u razgovor kroz osmijeh.

", ubacio se Degenek u razgovor kroz osmijeh. "Rekao mu je da ne diše puno, nije ga poslušao i rekao mu je poslije: 'Nije mi dobro, pašću na dopingu", sjetio se Popović i nasmijao sve u tudiju na stadionu.

Degenek, reprezentativac Australije, pamti i da je igračima Liverpula bilo neobično zašto se fudbaleri Zvezde ne zagrijavaju na glavnom terenu kao i oni.

"Njima je bilo čudno što se nismo zagrijaali dole (na glavnom terenu), mislili da ih ne fermamo, a onda došli i ometlao ih Mića Pavkov, dao im dva komada i mučenici se spakovali za Englesku i osvojili Ligu šampiona", kroz osmijeh je rekao Degenek.

Crvena zvezda je te noći ispisala klupsku istoriju jednom od najvećih pobeda na "Marakani", a ovog ljeta igra za peti plasman u Ligu šampiona u posljednjih osam sezona.

