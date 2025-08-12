Mislav Oršić pozvao Crvenu zvezdu na Kipar: Ništa od sudara najvećih timova Istočne Evrope, Pafos iznenadio

Ukoliko eliminiše Poljake, Crvenu zvezdu čeka put na Kipar.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Pafosa biće rivali Crvene zvezde u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Naravno, ukoliko šampion Srbije na "Marakani" sačuva dva gola prednosti iz prvog meča sa Lehom.

Nakon što je tim sa Kipra pobijedio Ukrajince u Poljskoj sa 1:0 u prvom meču na domaćem terenu su bili još ubjedljiviji. Bilo je 2:0, mada je imao jako puno šansi domaći tim i vrlo lako je moglo biti mnogo ubjedljivije.

Na samom početku meča Mislav Oršić je već u drugom minutu pogodio na asistenciju Muamera Tankovića, a onda je reprezentativac Hrvatske asistirao Koreji u 55. minutu za konačnih 2:0, a ukupnih 3:0.

