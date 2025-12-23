logo
"Čudno je, dali su mu 48 sati": Nadal otkrio šta je uradio Karlos Alkaraz

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Toni Nadal otkrio je šta se sve dešavalo u timu Karlosa Alkaraza i otpuštanju Huana Karlosa Ferera.

Zašto je Karlos Alkaraz otpustio Huana Karlosa Ferera Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Karlos Alkaraz donio je šokantnu odluku pred početak nove sezone pošto je odlučio da otpusti trenera Huana Karlosa Ferera. Zašto je to uradi oi šta se sve događalo? Nove detalje o svemu tome otkrio je Toni Nadal.

"Koliko sam ja razumio, ništa se ne radi bez Karlosovog odobrenja", objasnio je Toni u izjavi koju je dostavio specijalizovanom teniskom portalu "Clay".

Objasnio je da je Fereru ponuđen novi ugovor, ali da mu je dato premalo vremena da razmisli i da pregovara o svemu tome.

"Rečeno mi je da su mu ponudili ugovor i da ima 48 sati da odgovori. To je malo čudno, poslije sedam godina saradnje, da se tako ubrza jedna bitna odluka", pojasnio je Toni.

"Razlika je jasna"

Izvor: GJL/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napravio je Toni poređenje između trenera u fudbalu, košarci i tenisu i kako to izgleda.

"Razlika je prilično jasna. Uglavnom treneri, zbog svojih godina, su ti koji donose odluke. U tenisu trener prati igrača gdje god želi da ide i to je teško. Dođe momenat kada je teško pronaći pravi balans sa svim tim", zaključio je Toni Nadal.

