Karlos Alkaraz otpustio trenera: Šok u svijetu tenisa, pravo niotkuda

Karlos Alkaraz odlučio je da se rastane sa Huanom Karlosom Fererom koji mu je dugogodišnji trener.

Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz odlučio je da otpusti Huana Karlosa Ferera. Ovo je prilično iznenađujuća vijest koja je i te kako potresla teniske navijače pošto ništa nije govorilo da između njih postoje problemi, a saradnja je tekla prilično dobro jer je Karlitos imao sjajnu sezonu.

Njih dvojica sarađivali su čak sedam godina, odnosno Ferer je bio uz Alkaraza od njegovog početka "probijanja" u profesionalni tenis, tako da ćemo vidjeti sa kim će nastaviti saradnju već od Australijan opena.

7 years

24 titles

Countless memories ✨



Carlos Alcaraz & Juan Carlos Ferrero call an end to their partnershippic.twitter.com/ZgEszIsZ3J — Tennis TV (@TennisTV)December 17, 2025



"Veoma mi je teško da napišem ovu objavu... Poslije više od sedam godina zajedno, Ferer i ja smo odlučili da stavimo tačku na našu zajedničku etapu kao trener i igrač", napisao je Karlitos na Instagramu: "Hvala ti što si sve snove iz djetinjstva pretvorio u stvarnost. Krenuli smo ovim putem kada sam bio tek klinac, a tokom svih ovih godina bio si uvijek uz mene na nevjerovatnom putovanju, na terenu i van njega. I neizmjerno sam uživao u svakom koraku s tobom".

Istakao je da su došli do trenutka kada putevi moraju da im se razdvoje, i da mu je ako ništa drago što se to dogodilo kada su na vrhu, dodavši da je Ferer učinio da raste kao sportista i čovjek.

"Sada dolaze vremena promena za obojicu, nove avanture i novi projekti. Ali siguran sam da ćemo se s njima suočiti na pravi način, dajući najbolje od sebe, kao što smo uvijek radili. Uvijek zajedno, u plusu. Od srca ti želim sve najbolje u svemu što dolazi. Ostajem spokojan znajući da ništa nismo ostavili nedorečeno, da smo jedno drugom dali sve", zaključio je Alkaraz.

Šta su zajedno uradili Alkaraz i Ferero?

Huan Karlos Ferero, nekadašnji osvajač Rolan Garosa i najbolji igrač svijeta iz 2003. godine, postao je trener Alkaraza početkom 2019. Odveo ga je do prvog grend slema 2022. godine na US Openu, od kada je još pet puta Alkaraz podizao "mejdžore" - po dva ima u Americi, Australiji i Londonu.

U međuvremenu je postao i prvi na ATP listi gdje je do sada proveo 50 nedjelja, a ima i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu kad je poražen od Novaka Đokovića.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 Đoković čestitao Karlosu Alkarazu Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)