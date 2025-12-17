logo
Vil Klajburn ubacio sedam poena u jednom napadu

Vil Klajburn ubacio sedam poena u jednom napadu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Košarkaš Barselone Vil Klajburn igra prelijepu košarku ove sezone.

Vil Klajburn ubacio sedam poena u jednom napadu KK Barselona Izvor: Ruben De La Rosa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaš Barselone Vil Klajburn igra sjajnu sezonu u kojoj do sada prosječno bilježi 14, 5 poena, 4,4 skoka i 1,4 asistencije. Posebno je motivisan u dresu Katalonaca, a u meču protiv Pariza je praktično obesmislio košarku, pošto je samo u jednom napadu postigao sedam poena.

Iskusni as je pogodio trojku uz faul košarkaša Pariza koji ga je slučajno nagazio, što je sudija sankcionisao nesportskom ličnom greškom. Pogodio je slobodno bacanje, a onda i novu trojku kornera nakon što je obezbijedio novi posjed svom timu.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Meč je završio sa 19 poena, dok je jedini efikasniji bio Kevin Panter sa 21. Barselona je na kraju ubjedljivo slavila protiv Pariza rezultatom 85:69.

Sanjaju ga navijači Partizana i Zvezde

Vil Klajburn je srušio košarkaše Partizana trojkom sa 10 metara u Beogradskoj areni, a samo nekoliko minuta ranije sve je išlo u korist domaćina. Nisu mnogo bolje prošli ni košarkaši Zvezde, pošto im nedavno dao 22 poena, pet skokova i dvije asistencije uz nevjerovatan procenat šuta, a za tri poena ove sezone šutira 47.4%.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:54
Vil Klajburn izjava posle Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

 (MONDO)

Tagovi

Vil Klajburn KK Barselona

