Vil Klajburn ubacio sedam poena u jednom napadu

Košarkaš Barselone Vil Klajburn igra prelijepu košarku ove sezone.

Košarkaš Barselone Vil Klajburn igra sjajnu sezonu u kojoj do sada prosječno bilježi 14, 5 poena, 4,4 skoka i 1,4 asistencije. Posebno je motivisan u dresu Katalonaca, a u meču protiv Pariza je praktično obesmislio košarku, pošto je samo u jednom napadu postigao sedam poena.

Iskusni as je pogodio trojku uz faul košarkaša Pariza koji ga je slučajno nagazio, što je sudija sankcionisao nesportskom ličnom greškom. Pogodio je slobodno bacanje, a onda i novu trojku kornera nakon što je obezbijedio novi posjed svom timu.

Meč je završio sa 19 poena, dok je jedini efikasniji bio Kevin Panter sa 21. Barselona je na kraju ubjedljivo slavila protiv Pariza rezultatom 85:69.

Sanjaju ga navijači Partizana i Zvezde

Vil Klajburn je srušio košarkaše Partizana trojkom sa 10 metara u Beogradskoj areni, a samo nekoliko minuta ranije sve je išlo u korist domaćina. Nisu mnogo bolje prošli ni košarkaši Zvezde, pošto im nedavno dao 22 poena, pet skokova i dvije asistencije uz nevjerovatan procenat šuta, a za tri poena ove sezone šutira 47.4%.

