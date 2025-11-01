Klajburn se oglasio poslije trojke za pobjedu: "Vidio sam da su ostale 3 sekunde"

Vil Klajburn je donio pobjedu Barseloni protiv Partizana, pa je otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu prije šuta. Objasnio je i zašto ima dodatni motiv kada igra protiv crno-bijelih u Areni.

Vil Klajburn je šokirao Partizan u Areni i donio pobjedu Barseloni (78:76). Dao je trojku sa centra i utišao više od 20.000 ljudi u dvorani. Uspeo je da ubaci jedan od najtežih šuteva, a poslije meča je pričao i o tom detalju, ali i o nekim drugim temama.

"Šta mi je prolazilo kroz glavu? Tri sekunde su ostale, morao sam da šutnem, pogodio sam, to je sve što mogu da kažem o tom šutu", nasmijao se Klajburn.

Prošle godine je u dresu Virtusa učinio nešto slično u istoj dvorani. Tada je dao koš za pobjedu italijanskog kluba na 12 sekundi prije kraja (70:69), a onda je izblokirao ifea Lundberga koji je imao šut za pobjedu crno-bijelih. Upitan je i šta ga to posebno motiviše kada igra protiv Partizana u Areni.

"Atmosfera je sjajna, jedna od najboljih na svijetu, nemaš drugog izbora nego da se uzbudiš kada igraš u ovakvom ambijentu. Valjda sam imao sreće dva puta"

"Među tri najbolja u karijeri"

Imao je samo riječi hvale na račun tima Željka Obradovića poslije trijumfa u triler završnici.

"Sjajna utakmica, oba tima su igrala dobro, bilo koja ekipa je mogla da pobijedi. Očigledno je da sam ja ubacio taj šut, ali su oni igrali fantastično."

Za kraj se vratio na tu čudesnu trojku i potvrdio da mu je to jedan od najdražih koševa u karijeri.

"Jedan od najboljih, među tri najbolja sigurno", zaključio je Klajburn.

