"Sve je OK": Džabariju Parkeru majka u posjeti u Beogradu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Najzvučnije pojačanje Partizana napustilo je Beogradsku arenu sa stvarima svoje majke, donesenim iz SAD.

Džabariju Parkeru majka u posjeti u Beogradu Izvor: MN PRESS

Džabari Parker, jedan od najvažnijih igrača Partizana, nije igrao protiv Barselone u petak uveče u Beogradskoj areni, a potom je prošao kraj novinara sa punim koferima. S obzirom na to da košarkaš nije davao izjavu, iz kluba su objasnili da mu je majka u posjeti i da je u koferima odnio u stan stvari sa kojima je ona doputovala iz Sjedinjenjih Država.

Poslije utakmice, u kojoj za mnoge iznenađujuće nije nastupio, Željko Obradović rekao je novinarima da je sa Parkerom sve u redu i da ne "vuče" povredu od prošlog vikenda.

"Sve je OK", rekao je Obradović, ne želeći da širi priču, pa bi Parkera trebalo očekivati nazad u timu i u važnoj ulozi sljedeće sedmice u nastavku teškog niza mečeva crno-bijelih, u Dubaiju u ponedeljak u ABA ligi i potom u Atini protiv Olimpijakosa u petak, 7. novembra.

Pogledajte

00:10
Džabari Parker sa koferima posle poraza od Barselone
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

Džabari Parker košarka Evroliga KK Partizan

