Željko Obradović o porazu: "Da analiziram kad ubaci trojku sa 13 metara? Je l' to vježbao"?

Trener Partizana Željko Obradović ocijenio je da je Barselona pobedila u Beogradskoj areni jer je imala više sreće i naglasio da ju je zaslužila.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Poslije Partizanovog šokantnog poraza od Barselone, trojkom Vila Klajburna sa polovine terena, Željko Obradović čestitao je svoj tim i ocijenio da je trijumfovao tim koji je imao više sreće.

Na konstataciju novinara da li je Partizan morao da pobijedi u ovom meču protiv Barse, "Žoc" je uzvratio...

"Ništa u životu ne mora, ima mnogo važnijih stvari nego što je košarkaška utakmica, vjerujte mi. Ima mnogo važnijih stvari. Nema razloga da upiremo prstom ni u koga. Igrači su dali sve od sebe, sreća je bila na strani Barselone, a kad je sreća na strani nekog tima,to znači da su zaslužili. To jedino mogu da kažem.Da analiziram utakmicu sad kad igrač ubaci trojku sa 13 metara? Ne vjerujem da je normalno, kao da i mi promašimo posljednji zicer, Tajrik zakucavanje, Vašington polaganje... To su faktori koji su odlučili utakmicu. Nemam zamjerku na zalaganje, večeras je bila sreća, a kad je tako - čestitam im na pobjedi", rekao je Obradović.

Naglasio je da je prvi put u karijeri uveo igrača u igru, a da prethodno nije sa njim nijednom trenirao "pet na pet".

"Igrali smo timski, 14 asistencija u prvom dijelu, u drugom 21. Problem je vjerovatno bio u izgubljenim loptama, bilo je situacija u kojima smo morali da bolje reagujemo. Nije lako sa dva nova igrača. Ovo je prvi put da sam stavio igrača da igra, Kalatesa, a da nije imao igru 'pet na pet'. Bio je sa nama u Sofiji na treningu koji je bio pokazivanje, priča, uveli smo ga u par napada, ali siguran sam da će nam pomoći u budućnosti. Brunu su igrači sa klupe pomagali koje su kretnje, ali nema problema nikakvih. Još jednom, čestitam igračima na borbenosti i velikoj želji", kazao je on.

Da li je Partizan mogao da bolje brani trojke?

"Šutirali su u procentu 13/32. Kad se vratimo na timsku statistiku, kad pripremaš utakmicu ne vjerujem da je baš normalno i da Veseli ubaci 2/2. Ali rekli smo da Veseli ima šut i da izađemo na taj šut. Panter je imao samo pet šuteva, što znači da je odbrana bila savršena, pogodio je šut ispred naše klupe, Sterling se okrenuo. Problem je bio što smo mi šutirali u lošem procentu za tri poena, mnogo bolje imali prvo nego drugo poluvrijeme... Da li može bolje da se brani? Vjerovatno može. U situacijama poput takvih ne dozvoljavamo šut za tri poena. Ovaj šut bio je nevjerovatan, Tajrik mu je bio na ruci i nema zamjerke".

Bio je upitan Obradović i za neizvjesne završnice crno-bijelih.

"Dobili smo Milano, Efes, Baskoniju... U neizvjesnim završnicama to je 3-1. Ove druge smo gubili na drugi način. Ako su neizvjesne završnice u pitanju, tri smo pobijedili, u jednoj izgubili. Nema direktnog odgovora na vaše pitanje".

Govorio je potom još jednom o sreći i o tome da je nedostajala crno-bijelima.

"A čega je nedostatak ako čovjek ima zicer, podiže ruku i lopta izlazi iz koša? Je l' sreća da ubaciš sa centra ili je vježba? Sigurno je vježba, to svaki dan radi", nasmijao se Obradović ironično..

Nekoliko puta je komentarisao promašaj Sterlinga Brauna u posljednjem napadu crno-bijelih.

"Prodor Sterlingov na kraju bio je izvanredan, otišao do kraja, ovako je imao polaganje, čak je Tajrik bio na skoku... Problem poslije toga jeste da nije napravljen faul. Igrači moraju da znaju da mora odmah da se napravi faul, a ne da jurimo, ima tu situacija koju ne bih da komentarišem previše, ali to ćemo vidjeti kada budemo gledali snimke".

Kakva je situacija sa Džabarijem Parkerom, nije odigrao ni minut?

"Sve je OK sa Parkerom"

Koliko je dobio Partizan sa Fernandom, prije svega defanzivno, i koliko će mu trebati da uđe u sistem?

"U tandemu sa Tajrikom daje novu dimenziju našoj odbrani, malo je problem neuigranost u napadu. Drugačiji su rasporedi i prostor i na tome moramo da radimo. Saigrači su zato pokušavali, kao i mi sa klupe, da proba da se sjeti napada. To je cijela suština. Kako ćemo to da rešimo? Naravno da ćemo probati, ali izuzetno je teško s obzirom na to da imamo veoma malo prostora za trening. Poslije dvije utakmice u nizu, srijeda-petak, logično je da sutra damo igračima slobodan dan. U nedjelju prije podne veoma rano dolazimo na trening u 9 i poslije putujemo za Dubai. To je jedini trening na kojem to mogu da uradim i naravno da ćemo raditi"

Utisak je da Vašington igra sve bolje i bolje i da sve manje griješi.

"Donosi drugačije odluke, igra bolje i mislim da može još bolje i uradiću sve da bude još bolji. Neke stvari koje radi prilično dobro... Još jednom se vraćam na njegovu minutažu od 27 minuta. Možda da je igrao malo manje imao bi još bolji učinak. Pokušavam kad god mogu da ga odmorim da bude svjež, ne samo njega, već i ostale igrače. Neka nastavi ovako, zna koliko je bitan. Jednog dana ćemo valjda biti kompletni".

Potom je želio da naglasi da je zahvalan navijačima.

"Da se zahvalim navijačima, večeras je bila prelijepa atmosfera, kako smo navikli, bodrenje od prvog do zadnjeg minuta, nastavićemo da se borimo i za nas i za njih".