UŽIVO, Partizan - Barselona: Debituje Nik Kalates, crno-bijeli traže prekid loše tradicije

Mogu li košarkaši Partizana da stanu na put lošoj tradiciji? Tok utakmice sa Barselonom možete pratiti na sajtu MONDO.
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Barselone od 20.30 u Beogradskoj areni, u okviru 8. kola Evrolige.
Crno-bijeli su trenutno na skoru 3-4 i nalaze se na 14. mjestu na tabeli, dok su Katalonci na osmoj poziciji sa obrnutim skorom od četiri pobjede i tri poraza.
Izabranici Željka Obradovića su vezali dva poraza - Od Pariza kod kuće i Hapoela u gostima, dok je Barselona u posljednjem kolu slavila protiv Milana. Što se tiče međusobnog omjera, španski tim je slavio u posljednjih 11 mečeva, dok su crno-bijeli zadnji put zabilježili trijumf u Pioniru 2010. godine.
Košarkaši Partizana u posebnim majicama
Crno-bijeli su obukli majice u znak podrške Luki Vasiću koji se bori sa leukemijom. Bio je juniorski reprezentativac Srbije i nedavno mu je urađena transplantacija koštane srži.
Evo i tima Barselone
Barselona: Panter, Noris, Veseli, Nunjez, Laprovitola, Klajburn, Šengelija, Dabon, Para, Fereras, Bumije, Gonzales
Debituje Kalates
Partizan: Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, T.Džouns
Kako će Grobari dočekati Pantera?
Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter jedan je od ključnih igrača Barselone i nema sumnje da će ovo biti još jedan izuzetno emotivan meč.
Nek' se ovom pesmom sruše zidovi!⚫️⚪️#KKPartizan#EuroLeaguepic.twitter.com/MmPzkiXo2L— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 31, 2025
Šta je rekao Obradović?
"Trenirali smo u Sofiji prepodne kako bismo dali priliku igračima da se odmore kad se vratimo u Beograd. Imali smo dosta dobrih minuta juče, ali smo na kraju izgubili, tako da smo probali da reagujemo. Igramo protiv Barselone koja ima dan više odmora, tako da je to sigurno značajno. Ipak, mislim da ne treba da razmišljamo o tome i da se usmjerimo na ono što nas krasi kad igramo dobro, a to je borba i želja uz podršku naših navijača. Moram da apelujem na naše navijače, zbog nekih stvari koje su se događale u posljednje vrijeme, tako da bih volio da budu jedinstveni i da dođu na utakmicu da pomognu timu. Neka bude ona poznata atmosfera koja nas je krasila godinama unazad", poručio je Obradović.
Očekuje se debi Nika Kalatesa
Iskusni plej se pridružio crno-bijelima još u Sofiji gdje su igrali protiv Hapoela i očekuje se da zabilježi prvi nastup u Partizanovom dresu.
Partizan bez ključnih igrača
Navijači i dalje čekaju povratak Šejka Miltona, dok Karilika Džonsa neće biti duže vremena na terenu. Procjene kažu minimum tri mjeseca. U timu nema ni odavno povrijeđenog Marija Nakića.
Tradicija protiv Partizana
Partizan je posljednji put slavio 2010. godine u Pioniru rezultatom 67:66. Jedini trijumf koji su u međuvremenu zabilježili je u okviru prijateljske utakmice 2022. godine.
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti meč između Partizana i Barselone u okviru 8. kola Evrolge.