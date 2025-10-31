UŽIVO, Partizan - Barselona: Debituje Nik Kalates, crno-bijeli traže prekid loše tradicije

Mogu li košarkaši Partizana da stanu na put lošoj tradiciji? Tok utakmice sa Barselonom možete pratiti na sajtu MONDO.

Izvor: MONDO

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Barselone od 20.30 u Beogradskoj areni, u okviru 8. kola Evrolige.

Crno-bijeli su trenutno na skoru 3-4 i nalaze se na 14. mjestu na tabeli, dok su Katalonci na osmoj poziciji sa obrnutim skorom od četiri pobjede i tri poraza.

Izabranici Željka Obradovića su vezali dva poraza - Od Pariza kod kuće i Hapoela u gostima, dok je Barselona u posljednjem kolu slavila protiv Milana. Što se tiče međusobnog omjera, španski tim je slavio u posljednjih 11 mečeva, dok su crno-bijeli zadnji put zabilježili trijumf u Pioniru 2010. godine.