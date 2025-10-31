logo
Partizan niže poraze i tone na tabeli Evrolige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Komplikuje se situacija ekipe Željka Obradovića, iako je tek 31. oktobar.

Tabela Evroliga poslije poraza Partizana Izvor: MN Press/flashscore

Partizan je šokantno izgubio od Barselone u Beogradskoj areni, u kojoj je kontrolisao rezultat praktično od početka do kraja, ali je heroj postao veteran Katalonaca Vil Klajburn. Pogodio je trojku sa pola terena i naneo crno-bijelima treći poraz u nizu, poslije kojeg su na evroligaškom skoru 3-5.

U ovom trenutku, Partizan je na 17. poziciji i čeka ga jako težak posao sljedeće sedmice, jer će gostovati Olimpijakosu u Dvorani mira i prijateljstva u Pireju. Prije toga će biti veoma komplikovano i u ABA ligi, u kojoj će gostovati Dubaiju u ponedjeljak.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Podsjetimo, Partizan je prije meča protiv Barselone ove sedmice izgubio i u Sofiji na gostovanju Hapoelu, a prošle sedmice je poražen kod kuće od Pariza (83:101). 

Tagovi

KK Partizan Evroliga košarka

