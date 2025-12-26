logo
IFFHS izabrao najbolje sudije: Italijanka na prvom mjestu, prate je Frapar i Martinčić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Međunarodna federacija za istoriju i statistiku fudbala odabrala najbolje ženske sudije u 2025. godini.

Marija Sole Ferijeri Kaputi Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

Marija Sole Ferijeri Kaputi, u izboru IFFHS (Međunarodna federacija za istoriju i statistiku fudbala), proglašena je za najboljeg fudbalskog sudiju na svijetu u protekloj kalendarskoj godini, dok je drugo mjesto zauzela Stefani Frapar.

Kao i svake godine, IFFHS sastavlja ovu posebnu listu, a prvo mjesto pripalo je sudiji iz Livorna. Ferijeri Kaputi je u ovoj kalendarskoj godini osvojila 97 bodova, četiri više od Francuskinje Frapar, koja je ovo priznanje osvajala u periodu od 2019. do 2023. godine, dok je i prošle godine bila drugoplasirana iza Rebeke Velč iz Engleske.

Treće mjesto, sa 67 bodova, pripalo je Ivani Martinčić iz Hrvatske.

Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

Iskusna, 35-godišnja Italijanka, osim ženskog fudbala, redovno sudi i muškarcima. Ove sezone uglavnom je na terenima italijanske Serije B, dok je sudila i jedan meč italijanskog kupa. Ranijih godina vodila je i mečeve najjače italijanske lige za muškarce, kao i međunarodne utakmice (Njemačka - Peru, Švajcarska - Austrija...) i kvalifikacije za U21 Evropsko prvenstvo.

Od 1987. godine IFFHS svake godine organizuje glasanje i statističke analize kako bi proglasio godišnje pobjednike u svim svjetskim kategorijama. Svi rang-spiskovi se utvrđuju na osnovu kalendarske godine (od januara do decembra), a ne po sezoni.

Međunarodni žiri čine članovi IFFHS-a (sportski novinari i fudbalski stručnjaci) iz 120 zemalja sa svih kontinenata svijeta.

Nagrade u kategorijama najbolji svjetski strijelci (nacionalni, međunarodni i ukupni), svjetski klupski rang-spisak i najbolje svjetske lige (u ženskoj i muškoj konkurenciji) određuju se na osnovu IFFHS statistike, koja je u fudbalskom svijetu priznata već 38 godina, a biće objavljene nakon 15. januara 2026. godine.

Tagovi

ženski fudbal Fudbalerke fudbalske sudije

