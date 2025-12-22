SFK Sarajevo dobilo novu trenericu: Alisa Spahić preuzima "bordo dame"

Alisa Spahić naslijedila Valentina Plavičića na klupi SFK 2000 Sarajevo.

Rukovodstvo Ženskog fudbalskog kluba SFK 2000 Sarajevo, na čelu s predsjednicom Samirom Hurem, donijelo je odluku da za novu šeficu stručnog štaba ovog kluba imenuje Alisu Spahić.

„U saradnji i punom dogovoru sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Valentinom Plavčićem, a imajući u vidu činjenicu da je naša dugogodišnja kapitenka Alisa Spahić prije nekoliko dana uspješno završila stažiranje za UEFA PRO licencu, koju će uskoro i zvanično dobiti, donesena je odluka da je upravo sada pravi i prirodan trenutak da Alisa Spahić bude imenovana za glavnu trenericu SFK 2000 Sarajevo“, naveli su iz SFK Sarajevo.

Alisa Spahić je navela kako joj je ovo velika čast i odgovornost.

„Velika je čast, ali i ogromna odgovornost preuzeti ulogu glavne trenerice kluba u kojem sam provela gotovo cijeli svoj život. SFK 2000 Sarajevo je moj dom i moj identitet. Zahvalna sam klubu, predsjednici Samiri Hurem i stručnom štabu na povjerenju i podršci tokom svih ovih godina. Spremna sam dati svoj maksimum, nastaviti raditi posvećeno i odgovorno, te zajedno s igračicama i stručnim timom nastaviti put razvoja i uspjeha“, poručila je ona.

Samir Hurem, Alisa Spahić i Valentin Plavčić.

Samira Hurem, bivša trenerica, a sada predsjednica SFK Sarajevo poručila je kako je ovo emotivan i važan trenutak.

„Ovo je za mene i za klub izuzetno emotivan i važan trenutak. Alisa je rasla zajedno sa SFK 2000 Sarajevo – kao igračica, kapitenka, trenerica i liderica. Godinama smo je planski pripremali za ovu ulogu, kroz obrazovanje, praktičan rad i mentorski proces. Ovo nije brza odluka, već rezultat jasne strategije i povjerenja u znanje, vrijednosti i karakter. Takođe, želim naglasiti da je Valentin Plavčić od svog dolaska ovog ljeta donio mnogo kvalitetnih i novih stvari u naš tim, dodatno nas nadogradio i dao značajan doprinos razvoju ekipe. Postoji obostrana želja da se naša saradnja nastavi i u narednom periodu. Valentin i ja ćemo zajedno biti snažna podrška Alisi u njenoj novoj ulozi, kako bismo osigurali stabilnost, kontinuitet i dalji napredak kluba“, poručila je Hurem.

Podsjećamo, Samira Hurem je nakon 23 uzastopne titule u BiH ljetos napustila poziciju šefa stručnog štaba ovog kluba, a naslijedio ju je Valentin Plavčić.