SFK 2000 poslije penal-drame do drugog kola Evropa kupa!

Sarajevski klub je poslije izvođenja jedanaesteraca preko turskog Fomgeta izborio nastup u drugom kolu Evropa kupa.

Fudbalerke SFK 2000 izborile su nastup u drugom kolu Evropa kupa, eliminisavši turski Fomget nakon izvođenja jedanaesteraca!

Proslavljena crnogorska igračica Armisa Kuč, koja je tokom karijere u dva mandata nosila dres "vječitog" šampiona BiH, postigla je večeras u Ankari het-trik, ali nije to bilo dovoljno da na pleća obori bh. predstavnika, koji je poslije penal-drame ostao na ino-sceni za ovu sezonu.

Armisa Kuč dovela je turski tim do prednosti u 11. minutu. Međutim, izabranice Valentina Plavčića uspjele su do kraja prvog poluvremena da preokrenu situaciju na terenu i dođu do rezultata koji bi ih vodio u drugo kolo.

Samo šest minuta je trebalo Sarajkama da izjednače. Pogodak za 1:1 postigla je Amera Kršo, dok je Lili Džons-Baidu realizovala jedanaesterac 11 minuta prije odlaska na odmor.

SFK 2000 je prednost čuvao do 66. minuta, kada je Armisa Kuč ponovo zatresla gostujuću mrežu, a ujedno time i uvela ovaj duel u produžetke.

U 100. minutu je postigla večeras treći, a ukupno 78. gol u dresu Fomgeta u 70. nastupu, da bi u posljednjim trenucima prvog produžetka Veronika Terzić uspjela da donese izjednačenje Sarajkama.

Hrvatska internacionalka je nakon kornera sa desne strane zahvatila loptu glavom, a nespretno je intervenisala golmanka domaćeg tima Selda Akgoz, koja je ugurala loptu iza gol-linije.

Preostalih 15 dodatnih minuta nije ponudilo pogotke, pa se pristupilo izvođenju penala. Počelo je pogotkom Meksikanke Najeli Rangel za Fomget, na šta je odgovorila Veronika Terzić. Druga serija ponudila je pogotke Sulijat Abidin i Alme Kamerić, nakon čega je na scenu stupila "jedinica" sarajevskog kluba Envera Hasanbegović.

Odbranila je u trećoj i četvrtoj seriji pokušaje Olhe Ovdijčuk i Blerte Smaili. Za SFK 2000 je u trećoj seriji precizna bila Katarina Rađenović, pa se ukazala prilika Andrei Gavrić da otkloni sve dileme.

Njen udarac je, međutim, odbranila Selma Akdoz, ali je na startu pete serije Bašak Ičinozbebek šutirala pored desne stative, pa je slavlje bordo igračica moglo da počne.

Žrijeb drugog kola, koje se igra u oktobru, obaviće se sutra od 15.00 časova u sjedištu UEFA u Nionu.

