SFK Sarajevo ubjedljivo savladalo Ljuboten i plasiralo se u Evropa kup

Autor Haris Krhalić
U premijernom izdanju novog takmičenja, predstavnika će imati i BiH.

sfk sarajevo Izvor: Promo/SFK Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 iz Sarajeva nisu uspjele da naprave iznenađenje u polufinalnom meču kvalifikacija za Ligu šampiona u kojem su nesretno poražene od belgijskog Levena sa 2:1, ali su zato bile mnogo uspješnije u borbi za Evropa kup.

Šampionke BiH su danas ubjedljivo savladale ekipu tetovskog Ljubotena sa 5:0 i plasirale se u novoformirano evropsko takmičenje.

Bordo dame su do prednosti stigle u 29. minutu kada je Alisa Spahić pogodila sa 11 metara. Do poluvremena Sarajevo je povećalo prednost, a mrežu Makedonki pogodila je Veronika Terzić u prvom minutu nadoknade.

Na samom startu drugog dijela Amela Kršo povisuje na 3:0, da bi Ajla Zukić u 56. minutu pogodila za novo povećanje prednosti.
Konačnih 5:0 u 75. minutu postavila je Lili Džouns.

Podsjećamo, Evropa kup je novoformirano, drugo po snazi, evropsko klupsko takmičenje za fudbalerke.

