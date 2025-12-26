logo
"Nikada više nećemo vidjeti igrača kakav je Jokić": Amerikanac je poslao najvažniju poruku navijačima

"Nikada više nećemo vidjeti igrača kakav je Jokić": Amerikanac je poslao najvažniju poruku navijačima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Denvera Pejton Votson tvrdi da navijači Denvera više nikada neće gledati igrača kakav je Nikola Jokić.

Pejton Votson o Nikoli Jokiću Izvor: X/DNVR_Nuggets/printscreen

Nikola Jokić odigrao je u noći između četvrtka i petka meč o kojem će se godinama pričati u NBA ligi. Njegovi Denver Nagetsi savladali su Minesotu (142:138) uz 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija najboljeg košarkaša na svijetu, a Jokić je u produžetku postigao čak 18 poena i tako postavio novi rekord. Sve to je imalo jak uticaj na Pejtona Votsona, Nikolinog saigrača.

Američki košarkaš je imao veoma opširan govor o Nikoli Jokiću nakon završetka utakmice Denvera i Minesote, a glavna poruka bila je upućena navijačima tima iz Kolorada. Pejton Votson želi da oni pružaju veću podršku timu jer Nikola Jokić svake noći ispisuje istoriju NBA lige i neće više imati priliku da gledaju takvog igrača. 

"Ne, brate, ja sam već umoran od toga koliko Jokić ne može da me iznenadi. To me iznenađuje. Ne možemo da odbacujemo to šta on radi na dnevnom nivou. Brate, to je nevjerovatno! Ne možemo da uzmemo zdravo za gotovo šta je Jokić uradio noćas. A i svake noći, iskreno. Mi svake noći gledamo istoriju. Zato želim da kažem navijačima koliko je bitno da se pojavljuju u hali i uživaju u ovome. Ovo je nešto što se neće desiti ponovo. Znate? Nikada više nećemo vidjeti nešto poput ovoga. Svi moraju da obrate pažnju i mi moramo da imamo podršku navijača kao što smo je imali večeras. Da naprave atmosferu, da bude teško da se igra u tim uslovima", rekao je Votson. 

Pejton Votson je meč završio sa devet poena (3/5 iz igre), četiri skoka, tri ukradene i dve izgubljene lopte, kao i četiri napravljena prekršaja. Kao što smo već rekli, Jokić je obilježio meč sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a imao je još i dvije blokade. Bila je ovo treća najefikasnija partija na dan Božića, a u posljednjih 40 godina niko nije postigao više poena od Jokića 25. decembra.

