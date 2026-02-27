Peruničić se ne slaže sa Stankovićem: "Zvezda bila bojažljiva, nije bila ratnička"

Slavni rukometaš Nenad Peruničić nezadovoljan napustio stadion "Rajko Mitić" poslije poraza Crvene zvezde od Lila i eliminacije iz Lige Evrope.
Dejan Stanković više puta tokom sinoćnjeg obraćanja ponovio je da "ništa ne zamjera svojim fudbalerima". Htio je tako da im pošalje jasnu poruku da ih "neće bacati pod voz" zbog jedne slabije partije, pokušavši da ipak izvuče pozitivne stvari iz eliminacije od Lila u šesnaestini finala Lige Evrope.
To je i razumljivo, znao je da treba da stane u njihovu zaštitu, pošto su mnogi od njih podbacili i to je bilo vidljivo svima koji su bili na stadionu "Rajko Mitić" prethodne večeri, pa i legendarnom Nenadu Peruničiću.
Iako rukometna legenda, Peruničić je veliki ljubitelj fudbala i rado je prokomentarisao utakmicu za "Sportski žurnal":
"Pribojavao sam se revanša. Koliko god da je Lil u krizi, prošle sezone ovaj tim je bio treći u prvenstvu, sad je šesti. Francuski tim ima Žirua, igrača visoke klase, bez obzira na godine. Znao sam da će reagovati poslije lošeg prvog meča, pogotovo što su pobedili u prvenstvu i došli sa većim samopouzdanjem u Beograd", rekao je čuveni rukometaš Zvezde.
Prema njegovim riječima, ključna stvar bio je pristup, pošto veruje da je Lil bio hrabriji od Zvezde:
"Ušli smo bojažljivo u meč, plašio sam se euforije, bekovi su bili nesigurni. Rodrigao je bio na pola metra rukom od Žirua, morao je da mu puca u rame. Nije smio takvom igraču da dozvoli da ima mogućnost da glavom uputi udarac iz neposredne blizine. Da se izašlo ratnički, da su satrli i sebe i protivnika, ne bi im bilo žao eliminacije, ovako čini se da nisu bili dovoljno u utakmici", rekao je Peruničić i dodao da je propuštena velika prilika.
Podsjetimo, Crvena zvezda je tako eliminisana u šesnaestini finala Lige Evrope i ispala je iz UEFA takmičenja za ovu sezone, a naredne se nada učešću u Ligi šampiona gdje i dalje sanja direktan plasman.
