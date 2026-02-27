Slavni rukometaš Nenad Peruničić nezadovoljan napustio stadion "Rajko Mitić" poslije poraza Crvene zvezde od Lila i eliminacije iz Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković više puta tokom sinoćnjeg obraćanja ponovio je da "ništa ne zamjera svojim fudbalerima". Htio je tako da im pošalje jasnu poruku da ih "neće bacati pod voz" zbog jedne slabije partije, pokušavši da ipak izvuče pozitivne stvari iz eliminacije od Lila u šesnaestini finala Lige Evrope.

To je i razumljivo, znao je da treba da stane u njihovu zaštitu, pošto su mnogi od njih podbacili i to je bilo vidljivo svima koji su bili na stadionu "Rajko Mitić" prethodne večeri, pa i legendarnom Nenadu Peruničiću.

Vidi opis Peruničić se ne slaže sa Stankovićem: "Zvezda bila bojažljiva, nije bila ratnička" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Iako rukometna legenda, Peruničić je veliki ljubitelj fudbala i rado je prokomentarisao utakmicu za "Sportski žurnal":

"Pri­bo­ja­vao sam se re­van­ša. Ko­li­ko god da je Lil u kri­zi, pro­šle se­zo­ne ovaj tim je bio tre­ći u pr­ven­stvu, sad je še­sti. Fran­cu­ski tim ima Ži­rua, igra­ča vi­so­ke kla­se, bez ob­zi­ra na go­di­ne. Znao sam da će re­a­go­va­ti po­slije lo­šeg pr­vog me­ča, po­go­to­vo što su po­be­di­li u pr­ven­stvu i do­šli sa ve­ćim sa­mo­po­u­zda­njem u Be­o­grad", rekao je čuveni rukometaš Zvezde.

Prema njegovim riječima, ključna stvar bio je pristup, pošto veruje da je Lil bio hrabriji od Zvezde:

"Ušli smo bo­ja­žlji­vo u meč, pla­šio sam se eufo­ri­je, be­ko­vi su bi­li ne­si­gur­ni. Ro­dri­gao je bio na po­la me­tra ru­kom od Ži­rua, mo­rao je da mu pu­ca u ra­me. Ni­je smio ta­kvom igra­ču da do­zvo­li da ima mo­guć­nost da gla­vom upu­ti uda­rac iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne. Da se iza­šlo rat­nič­ki, da su sa­tr­li i se­be i pro­tiv­ni­ka, ne bi im bi­lo žao eli­mi­na­ci­je, ova­ko či­ni se da ni­su bi­li do­volj­no u utak­mi­ci", rekao je Peruničić i dodao da je propuštena velika prilika.

Vidi opis Peruničić se ne slaže sa Stankovićem: "Zvezda bila bojažljiva, nije bila ratnička" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Podsjetimo, Crvena zvezda je tako eliminisana u šesnaestini finala Lige Evrope i ispala je iz UEFA takmičenja za ovu sezone, a naredne se nada učešću u Ligi šampiona gdje i dalje sanja direktan plasman.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!