Trener Lila poslije uspjeha u Beogradu: "A pričali ste da smo sramota Francuske?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bruno Ženesio svjestan koliko su ga kritikovali u Francuskoj, pa ne želi da se isto sada desi njegovom kolegi Dejanu Stankoviću iz Crvene zvezde.

Lil Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener Lila bio je žestoko kritikovan poslije poraza njegove ekipe od Crvene zvezde u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope, kada se spominjao čak i otkaz. Međutim, od tada je Lil uspio da pobijedi Anže u prvenstvu, a zatim i da napravi veliki preokret u Beogradu i slavi 2:0 protiv Crvene zvezde, za prolaz dalje u Ligi Evrope.

Utisak je da je Bruno Ženesio, za razliku od prve utakmice, ovoga puta bolje spremio utakmicu, a uprkos tome želio je da uputi pohvale na račun Dejana Stankovića kome će ovaj večerašnji poraz sigurno teško pasti.

"Plasirali smo se dalje. Nad žrijebom nemamo kontrolu, prihvatićemo šta god nam bude dodijeljeno. Mnogi ljudi nisu vjerovali da ćemo biti na žrijebu. Čak i novinari u Francuskoj su govorili da smo bili sramota francuskog fudbala. Želim da pokažem poštovanje Crvenoj zvezde zbog dvije veoma dobre utakmice koje su imali", rekao je Bruno Ženesio.

"Želim da pohvalim trenera Crvene zvezde. Lako je pobijediti, kada izgubite nije lako. On je poštovao fer-plej na kraju meča i na tome mu čestitam", dodao je trener Lila.

Kako je ocijenio, napravio je dobru analizu prve utakmice Lila i Crvene zvezde, tako da je njegova ekipa odigrala agresivnije i na kraju je prošla dalje, pa će u osmini finala igrati sa Lionom ili Aston Vilom što će se znati na žrijebu koji je na programu sutra u 13 sati.

