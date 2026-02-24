Borac m:tel više od 6 godina čeka pobjedu u Ljubuškom!

Crveno-plavi su na gostovanju "skautima" posljednji put trijumfovali u novembru 2019. godine.

Izvor: MONDO

Rukometni derbi polusezone odigraće u srijedu (25. februar) u Ljubuškom domaći Izviđač, branilac titule, i Borac m:tel. Riječ je o zaostaloj utakmici 15. kola, koja je morala da bude prolongirana zbog učešća "skauta" na ino- sceni, odnosno dvomeča sa slovenačkim Trimo Trebnjem u osmini finala Evropskog kupa.

Izviđač u sutrašnji duel, koji počinje u 18.00 časova, ulazi kao prvoplasirani tim na tabeli, uz 24 boda, tri više od Borca m:tel koji je na četvrtoj poziciji. Međutim, treba istaći da zbog zgusnutog rasporeda i nastupa u Evropi Izviđač ima dva meča manje od crveno-plavih.

I jedan i drugi tim ulaze u predstojeći derbi u odličnom raspoloženju. Borac m:tel je u prva dva proljećna kola upisao isto toliko pobjeda, obje pred domaćom publikom (Konjuh 26:21, Bosna Visoko 42:25). Izviđač je, sa druge strane, preskočio trostrukog vicešampiona Slovenije i zakazao četvrtfinalni dvomeč sa Karvinom, 28. marta i 4. aprila.

Domaćima pred ovaj meč u prilog ide i tradicija, koja kaže da Ljubušaci pred svojom publikom nisu poraženi od Borca m:tel više od šest godina!

Posljednji put je banjalučki sastav slavio na ovom gostovanju 23. novembra 2019. godine, kada je na semaforu stajalo 24:26. Pomenuta utakmica igrala se u sklopu 11. kola, a sezona je zbog pandemije korona virusa prekinuta početkom marta, poslije 17. runde, nakon čega je u tom trenutku prvoplasirani Borac m:tel proglašen za šampiona.

Ko je igrao za Borac m:tel u novmebru 2019. godine? Takođe pod komandom Mirka Mikića, tim su činili: Ljubišić (6 odbrana), Subotić (1 odbrana), Rakocija, Jeremić, Linjareš da Souza 5, Đurđević 5, Todorović, Daničić 4, Miljković 1, Nježić, Lukić, Knežević, Vučičević 4, Rađenović 4, Ćelić i Dakić 3.

Poslije tog susreta, Izviđač i Borac m:tel su se još 9 puta sastali u Hercegovini, a iz svakog od tih duela domaćin je izašao kao pobjednik.

Sredinom aprila 2021. godine, Izviđač je upisao pobjedu u utakmici četvrtfinala Kupa BiH (34:31), dok je u prvoj polovini maja ostvario trijumf i u ligaškom duelu (30:26).

Posljednjeg dana aprila 2022. godine, u okviru Premijer lige BiH, Borac m:tel je u Ljubuškom poražen rezultatom 36:29, dok je četiri sedmice kasnije, u polufinalu završnog turnira Kupa BiH igranog u ovom gradu, pretrpio poraz rezultatom 34:29.

U drugoj polovini septembra, u prvenstvenom susretu, ponovo je bilo 36:29 za "skaute", da bi u sezoni 2023-2024 premijerligaš iz Banjaluke pretrpio dva minimalna poraza. Krajem oktobra 2023. godine, Izviđač je u meču za bodove trijumfovao rezultatom 27:26, dok je u martu 2024. godine, u četvrtfinalu Kupa BiH, bilo 29:28.

Početkom decembra pretprošle godine, Izviđač je ubjedljivo savladao crveno-plave u premijerligaškom susretu. Učinio je to razlikom od 11 golova (44:33), dok je novi okršaj trebalo da uslijedi u maju prošle godine, u borbi za finale Kupa BiH održanoj u Ljubuškom.

Međutim, banjalučki klub zbog teške finansijske situacije nije otputovao na ovu smotru, pa je ekipa iz Hercegovine prošla u finale zahvaljujući pobjedi službenim rezultatom (10:0).

POSLJEDNJIH DEVET SUSRETA IZVIĐAČA I BORCA M:TEL U LJUBUŠKOM

14. april 2021. godine, četvrtfinale Kupa BiH, Izviđač – Borac m:tel 34:31

9. maj 2021. godine, Premijer liga BiH, Izviđač – Borac m:tel 30:26

30. april 2022. godine, Premijer liga BiH, Izviđač – Borac m:tel 36:29

28. maj 2022. polufinale završnog turnira Kupa BiH, Izviđač – Borac m:tel 34:29

24. septembar 2022. godine, Premijer liga BiH, Izviđač – Borac m:tel 36:29

28. oktobar 2023. godine, Premijer liga BiH, Izviđač – Borac m:tel 27:26

20. mart 2024. godine, četvrtfinale Kupa BiH, Izviđač – Borac m:tel 29:28

7. decembar 2024. godine, Premijer liga BiH, Izviđač – Borac m:tel 44:33

24. maj 2025. godine, polufinale završnog turnira Kupa BiH, Izviđač – Borac m:tel 10:0 (PF)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)