Borac m:tel želi prvu ovosezonsku pobjedu protiv Izviđača: Radili smo na ispravljanju grešaka, možemo do slavlja

Revanš četvrtfinala Kupa BiH između Borca m:tel i Izviđača na programu je u srijedu od 19 časova u banjalučkoj dvorani "Centar".

Nakon minimalnog poraza u prvom meču (28:29), rukometaši Borca m:tel u revanšu četvrtfinala Kupa BiH protiv Izviđača pokušaće da nadoknade minus i prođu u narednu fazu takmičenja.

Neće biti lako izabranicima Irfana Smajlagića, koji ove sezone još ne znaju za trijumf protiv kluba iz Ljubuškog. Osim pomenutog meča u Kupu BiH, "skauti" su bili bolji u oba prvenstvena susreta - 27:26 u Ljubuškom, te 34:27 u Banjaluci. Pritom, na posljednjih sedam međusobnih duela slavio je klub iz Ljubuškog.

Sve ovo biće dodatni motiv za "crveno-plave", koji će u srijedu od 19 časova u dvorani "Centar" pokušati da eliminišu vodeću ekipu Premijer lige BiH i izbore plasman među četiri najbolje ekipe u najmasovnijem takmičenju.

"Rezultat je otvoren, protivnik je aktuelni šampion i sada lider, ima određenih kvalitet, a do sada nismo uspjeli da ih savladamo. Odigrali smo tri utakmice i sve smo izgubili. Radimo na tome da ispravimo greške i propuste zbog kojih smo doživjeli te poraze. Sutra je novi dan, nova utakmica i spremni smo da damo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat. Smisao sporta i svega je da napredujemo i težimo ka zacrtanim ciljevima, tako da u svaku utakmicu ulazimo da pobijedimo. Uprkos teškim putovanjima i problemima sa dvoranom, bićemo OK. To su okolnosti na koje se moramo prilagoditi i dati svoj maksimum", rekao je Smajlagić.

Kapiten Nebojša Grahovac ističe da su dva prethodna gostovanja bila izuzetno naporna za ekipu, ali će nastojati što odmorniji da dočekaju sutrašnji duel sa Izviđačem, četvrti ovosezonski.

"Spremamo se dobro, odradili smo najveći dio oporavka jer smo imali dva teška putovanja. Svi mi očekujemo da izađemo 100 odsto, jer motiva ne nedostaje i ne smije nedostajati. Imamo šansu za trofej u Kupu BiH, iako smo još u igri i za prvenstvo, bar teoretski. Živo je sve, tako da nam je trofej najveći motiv. Izviđač je blizu titule, a mi imamo svoju šansu kroz kup da izborimo Evropu i to nam je svima u glavi. Nema kalkulisanja, idemo na pobjedu i prolaz i da pokažemo da se dižemo kao ekipa", jasan je iskusni čuvar mreže.

Ognjen Kalamanda postigao je nekoliko važnih golova u prvom meču, te imao još zapaženih poteza u polju.

"Možemo ispraviti određene greške iz prethodnih utakmica, popraviti sezonu i doći do Evrope preko kupa. Želja nam je i da u nastavku prvenstva budemo što bolje plasirani. Očekujemo pobjedu, idemo bez kalkukacija uz koncentraciju, agresivnost i motivisanost, da odemo na fajnal-for", jasan je lijevi bek banjalučkog kluba.

Osim Borca m:tel i Izviđača, na teren će u srijedu i ostali četvrtfinalisti.

KUP BIH - REVANŠ UTAKMICE ČETVRTFINALA:

Borac m:tel - Izviđač (prvi meč 28:29)

Konjuh - Vogošća (39:36)

Sloboda - Leotar (26:31)

Gračanica - Krivaja (31:26)

