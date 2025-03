"Mesijev sin me stavio pod pritisak kad mi je to rekao": Novak otkrio detalje iz svlačionice, dobio je domaći

Novak Đoković otkrio je o čemu je pričao u svlačionici sa Lionelom Mesijem i njegovim sinovima.

Izvor: Manny Hernandez/The Grosby Group / Grosby Group / Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom/Profimedia

Novak Đoković je pokazao kako igra najbolji svih vremena, deklasirao je Grigora Dimitrova u polufinalu turnira u Majamiju i sve to pred Lionelom Mesijem. Legendarni fudbaler je zajedno sa svojom suprugom Antonelom i trojicom sinova Tijagom, Ćirom i Mateom, gledao i navijao sa tribina. Priznao je srpski as da mu je to mnogo značilo, ali da je imao i dodatni pritisak zbog njega.

Na konferenciji za medije je Leo bio jedna od glavnih tema i pitanja su se vrtjela oko toga. "Prvi put sam igrao pred Mesijem. Gledao sam njegove mečeve nekoliko puta, finale Svjetskog prvenstva kad je osvojio sa Argentinom, gledao sam ga i prošle godine u Los Anđelesu kad je igrao sa Inter Majamijem. Oduševljen sam što je bio tu sa porodicom. Vidjeli smo se poslije meča, popričali smo i razmijenili poklone", počeo je Novak.

Izvor: instagram.com/delpotrojuan

Pokazao je Đoković poslije svega te poklone i fotografije na društvenim mrežama, a medijima je otkrio i koliko mu je to bilo važno što je Leo tu. "Vidjećete poklone i fotke. Velika je čast, nevjerovatan je sportista, ne samo fudbaler. Uticaj koji ima na svijet sporta u posljednjih 20 godina je neverovatan. To što je došao da me gleda uživo mi donosi dodatnu radost i uzbuđenje, mada i malo pritiska."

Šta su mu rekli Leo i njegova djeca?

Lionel Messi and his family watching Novak Djokovic defeat Grigor Dimitrov at the Miami Openpic.twitter.com/oVDm6OtNjV — B/R Football (@brfootball)March 28, 2025

Družio se Novak poslije meča u svlačionici sa Mesijem i njegovom porodicom. Tu su bila i trojica sinova Tijago, Ćiro i Mateo, a jedan od njih je dao i ocjenu najboljem ikada. Nije otkrio koji od trojice je bio toliko strog, ali je objasnio da će morati da popravi ocjenu.

"Jedan od njegovih sinova mi je dao ocjenu osam od 10 što je veoma dobro. Pogledao me je sa ozbiljnom facom i rekao mi da moram da dobijem 10 od 10 u sljedećem meču. Tako da imam pritisak i od strane Leovog sina. Šalili smo se dosta", nasmijao se Đoković.

Priznao je i da mu je mnogo značilo što je Leo došao sa najbližima na meč. "Bilo je lijepo upoznati njegovu cijelu porodicu, divan momenat zaista. Jedna stvar je to što je on došao, ali to što je poveo familiju, djecu, suprugu. Kao mlad otac znam koliko sve to znači, drugačije je kada povedeš cijelu porodicu. Baš me je to pogodilo, ta spremnost da provede i neko vrijeme poslije meča. Cijenim to provedeno vrijeme sa njim. Divan momenat za mene, turnir i tenis uopšteno što je Leo tu", zaključio je Đoković.