Mikić poslije trijumfa nad Izviđačem: Trčali smo im u leđa, Grahovac sjajan, ali i ostali!

"Igrali smo borbeno i rastrčano, Izviđaču niko osim nas neće ovako trčati u leđa", rekao je trener Borca Mirko Mikić poslije pobjede u derbiju protiv Izviđača.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Rukometaši banjalučkog Borca upisali su veliki trijumf savladavši u derbiju aktuelnog šampiona, ekipu Izviđača rezultatom 37:29.

Golman Nebojša Grahovac briljirao je sa 21 odbranom, odmah poslije meča pohvalio je to trener Mirko Mikić, ali i istakao da su i ostali odigrali fantastično i bili jako borbeni i rastrčani.

"Stvarno fantastičan Grahovac danas, ali ne samo Grahovac, već cijela ekipa. Bubić je bio vrlo raspoložen i u nekim ključnim momentima preuzimao je inicijativu, pravio im je dosta problema kada smo trebali da se odvojimo sa tri na pet, pa kada smo održavali prednost. On i Lukić imali su stabilnost, kada je inače uvijek dobri Petrović malo energetski pao, njih dvojica su preuzeli loptu i to priveli kraju. Zato kažem ne samo Grahovac. Stanković (9 golova, op.a.) je odigrao fantastično prvo poluvrijeme, zadnjih 15 minuta nije mogao jer ima problem sa zadnjom ložom. On nas je u prvom poluvremenu držao u životu. Bilo je borbeno, dobra odbrana, bilo je grešaka s obje strane, ali igralo se borbeno, rastrčano, što me raduje. To mi je još draže, što smo im trčali u leđa. Mislim da protiv Izviđača niko osim nas neće trčati u ligi. Želim im svu sreću, a svojim igračima čestitam na pobjedi“, rekao je Mikić.

On je istakao da svaki porza pa i ova pobjeda mora da se zaboravi i da se ekipa već od sutra treba da sprema za naredni duel sa Vogošćom.

"Naravno, sigurno da je ovo ogroman impuls, ogroman vjetar u leđa, mnogo znači igračima za samopouzdanje. Ali moram da spuštam loptu. Ako nije niko osim naše utakmice nije igrao drago mi je da su svi pratili ovu utakmicu, sva rukometna javnost je pratila ovu utakmicu i potvrdilo se ono što ja pričam od početka priprema- da ćemo igrati isto protiv koga god da igramo. Da podvučem crtu – odlično, čestitam momcima, Izviđaču želim mnogo sreće, ali još nismo ništa uradili. Imamo utakmicu pa pauzu u kojoj se moramo zaliječiti. Moramo spustiti loptu i fokusirati na sebe, a ne na rezultat", rekao je Mikić.

Trener Izviđača Ivan Džolić istakao je partiju golmana Borca Nebojšu Grahovca.

"Moram da pohvalim golmana Grahovca, otkako radim kao trener nisam vidio da jedan golman ili igrač uopšte ima ovakvu partiju. Mi smo cijelu utakmicu bili nervozni, ušli smo u zaostatak i nismo bili pravi i ovo je sigurno jedna od lošijih utakmica u kojima sam ja bio trener", rekao je Džolić.