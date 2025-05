Nekad borba za titulu, sad za opstanak: Zavisimo od nas samih i to je najbitnija stvar

Borac m:tel dočekuje Izviđač, koji je već osigurao titulu u Premijer ligi BiH, dok se Banjalučani grčevito bore za opstanak u društvu najboljih.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Nekada su utakmice Borca i Izviđača odlučivale o šampionu BiH, a danas je situacija mnogo drugačija.

Pred zaostali meč 24. kola Premijer lige BiH, koji je na programu večeras od 20 časova u "Boriku", tim iz Ljubuškog već je i matematički osigurao novi trofej, "skauti" su novi prvaci države, a u Banjaluku stižu na noge Borce m:tel kojem su bodovi i te kako potrebni u borbi za opstanak.

Imali su Banjalučani mnogo problema ove sezone, mnogi su ih odavno otpisali i preselili u niži rang, ali nisu se u Borcu m:tel predavali. Napravljena je sjajna serija, te su "crveno-plavi" stigli u situaciju da sami odlučuju o svojoj sudbini, što je po riječima iskusnog golmana Nebojše Grahovca u ovom trenutku i najvažnije.

"Bez obzira na važnost utakmice, u 'Boriku' uvijek imamo imperativ pobjede. Pritisak jeste veliki, minimalno nam treba bod, u nekim kalkulacijama i pobjeda, da bismo u posljednjem kolu protiv Krivaje u Banjaluci mogli imati sve u svojim rukama, odnosno da bismo trijumfom u tom susretu došli u situaciju da obezbijedimo opstanak. Spremni smo, sve je na nama igračima. Zavisimo od nas samih i to je najbitnija stvar. Htjeli smo da dođemo u takvu situaciju, a sjećamo se da je u jednom momentu to bilo označeno kao nemoguća misija. Hoću da kažem i to da je, bez obzira na sve, privilegija nositi ovaj dres. Borac će uvijek biti Borac. Ovo je jedna od utakmica zbog kojih se trenira cijeli život", poručio je Grahovac u izjavi za "Glas Srpske".

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Čuvar mreže "crveno-plavih" nada se velikoj podršci sa tribina.

"Drago mi je što će naši 'Lešinari' biti uz nas. Najavili su dolazak. Iskreno, očekujem najviše gledalaca na tribinama u posljednje dvije godine. Svi moraju shvatiti važnost utakmice, neophodna nam je sva moguća pomoć sa tribina da izvučemo maksimum i pobijedimo šampiona", dodao je Grahovac.

Pred posljednja dva kola sezone, uz utakmicu manje, Izviđač ima sedam bodova prednosti ispred Konjuha, dok su Banjalučani na samoj granici sa ekipama koje se sele u niži rang. Tim koji s klupe predvodi tandem Danijel Božić - Goran Trkulja ima 22 boda, isto koliko i sarajevska Bosna, dok su rukometaši Višegrada sakupili 21. Svi oni imaju i odigran meč više u odnosu na banjalučki tim.

Eventualnom pobjedom, Borac m:tel ima lijepu priliku da napreduje na tabeli, jer su Gračanica i Goražde udaljeni samo dva boda (24), a Maglaj i Vogošća tri (25).

Na zatvaranju sezone, Borac m:tel ponovo će biti domaćin, ovaj put Krivaji.