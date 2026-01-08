Pari sen Žermen osvojio Superkup Francuske: “Sveci” do 14. pehara stigli nakon penala

Pari Sent Žermen je četvrti put uzastopno pobjednik francuskog Superkupa.

Izvor: YASSER AL-ZAYYAT / AFP / Profimedia

U finalu Superkupa Francuske sastali su se Parižani i Olimpik iz Marseja u Kuvajtu, a do novog trofeja “sveci” su stigli poslije boljeg izvođenja penala.

PSŽ je veći dio utakmice održane na Međunarodnom stadionu “Džaber” vodio golom Osmana Dembelea u prvom poluvremenu.

Villian Pačo i Mejson Grinvud kreirali su preokret Marseja u drugom poluvremenu, prije nego što je Gonkalo Ramos postigao izjednačujući gol u sudijskoj nadoknadi za izjednačenje, pa je odluka o pobjedniku morala da padne nakon penala.

A tamo su prisebniji bili fudbaleri šampiona Evrope i osvojili 14. trofej (4:1).

(MONDO)