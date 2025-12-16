Usman Dembele fudbaler godine u izboru FIFA

Fudbaler Pari sen Žermena i reprezentacije Francuske Usman Dembele osvojio je u utorak uveče na ceremoniji u Dohi nagradu za najboljeg fudbalera prošle sezone u izboru FIFA "The Best FIFA Football Awards"

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Dembele je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i UEFA Superkup. On je u septembru osvojio i nagradu "Zlatna lopta" za najboljeg fudbalera godine.

Francuz je slavio ispred sunarodnika Kilijana Mbapea iz Real Madrida i Španca Lamina Jamala iz Barselone, prenijele su svjetske agencije.

#TheBestFIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)December 16, 2025

Treću godinu uzastopno za najbolju fudbalerku proglašena je Španjolka Aitana Bonmati iz Barselone. Bonmati je ove godine osvojila i treći put uzastopno "Zlatnu loptu". Ona zbog oporavka od povrede nije mogla da prisustvuje ceremoniji u Dohi.

"Zahvalna sam što mi je ukazana ova čast. Da nije bilo svih igračica, trenera i navijača, ne bih imala u čemu da uživam", rekla je ona.

Za najboljeg trenera godine izabran je trener Pari sen Žermena Španac Luis Enrike, koji je sa francuskim klubom osvojio titulu prvaka Evrope i nacionalni šampionat. On je ujedno i trener idealnog tima u formaciji 4–4–2.

Na golu se nalazi najbolji golman u 2025. godini Đanluiđi Donaruma (PSŽ), a ispred njega su Ašraf Hakimi (PSŽ), Pačo Vilijan (PSŽ), Virdžil van Dajk (Liverpul) i Nuno Mendes (PSŽ). Četvorku u veznom redu čine Kol Palmer (Čelsi), Džud Belingem (Real Madrid), Vitinja (PSŽ) i Pedri (Barselona), a napadački tandem čine Lamin Jamal (Barselona) i Usman Dembele (PSŽ).

#TheBestFIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)December 16, 2025

Nagradu za najboljeg trenera u konkurenciji dama osvojila je selektorka ženske reprezentacije Engleske Sarina Vigman. Ona je sa reprezentacijom Engleske ovog ljeta osvojila titulu evropskog prvaka u Švajcarskoj.

Navijači kluba Zako iz Iraka su osvojili FIFA nagradu za navijače godine. Oni su prije utakmice Iračke lige 13. maja bacili hiljade plišanih igračaka na teren, koje su potom sakupljene sa terena prije početka utakmice i donirane bolesnoj djeci.

FIFA nagrada za fer-plej pripala je dr Andreasu Harlas-Nojkingu. Dr Harlas-Nojking je timski ljekar njemačkog kluba Jan Regenzburg, a priznanje je dobio zbog herojskog čina iz aprila prošle godine, kada je oživio navijača kojem je pozlilo neposredno pred utakmicu 2. Bundeslige.

Fudbaler Independijentea iz Aveljanede Santijago Montijel osvojio je večeras nagradu FIFA "The Best" za najljepši gol u 2025. godini. Montijel je 11. maja ove godine makazicama sa 20 metara postigao gol na utakmici argentiske lige protiv Independijentea iz Rivadavije.

"Nisam razmišljao o tome, samo sam pogodio", rekao je tada Montijel poslije postignutog gola, prenose agencije.

Santiago Montiel (2000), do Independiente, protagonizou um golaço de VOLEIO na entrada da área.



O prêmio Puskás ganhou um forte concorrente!pic.twitter.com/VEhh7iPv0G — Footure (@FootureFC)May 11, 2025

(MONDO, agencije)