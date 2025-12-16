logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Usman Dembele fudbaler godine u izboru FIFA

Usman Dembele fudbaler godine u izboru FIFA

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaler Pari sen Žermena i reprezentacije Francuske Usman Dembele osvojio je u utorak uveče na ceremoniji u Dohi nagradu za najboljeg fudbalera prošle sezone u izboru FIFA "The Best FIFA Football Awards"

dembele Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Dembele je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i UEFA Superkup. On je u septembru osvojio i nagradu "Zlatna lopta" za najboljeg fudbalera godine.

Francuz je slavio ispred sunarodnika Kilijana Mbapea iz Real Madrida i Španca Lamina Jamala iz Barselone, prenijele su svjetske agencije.

Treću godinu uzastopno za najbolju fudbalerku proglašena je Španjolka Aitana Bonmati iz Barselone. Bonmati je ove godine osvojila i treći put uzastopno "Zlatnu loptu". Ona zbog oporavka od povrede nije mogla da prisustvuje ceremoniji u Dohi.

"Zahvalna sam što mi je ukazana ova čast. Da nije bilo svih igračica, trenera i navijača, ne bih imala u čemu da uživam", rekla je ona.

Za najboljeg trenera godine izabran je trener Pari sen Žermena Španac Luis Enrike, koji je sa francuskim klubom osvojio titulu prvaka Evrope i nacionalni šampionat. On je ujedno i trener idealnog tima u formaciji 4–4–2.

Na golu se nalazi najbolji golman u 2025. godini Đanluiđi Donaruma (PSŽ), a ispred njega su Ašraf Hakimi (PSŽ), Pačo Vilijan (PSŽ), Virdžil van Dajk (Liverpul) i Nuno Mendes (PSŽ). Četvorku u veznom redu čine Kol Palmer (Čelsi), Džud Belingem (Real Madrid), Vitinja (PSŽ) i Pedri (Barselona), a napadački tandem čine Lamin Jamal (Barselona) i Usman Dembele (PSŽ).

Nagradu za najboljeg trenera u konkurenciji dama osvojila je selektorka ženske reprezentacije Engleske Sarina Vigman. Ona je sa reprezentacijom Engleske ovog ljeta osvojila titulu evropskog prvaka u Švajcarskoj.

Navijači kluba Zako iz Iraka su osvojili FIFA nagradu za navijače godine. Oni su prije utakmice Iračke lige 13. maja bacili hiljade plišanih igračaka na teren, koje su potom sakupljene sa terena prije početka utakmice i donirane bolesnoj djeci.

FIFA nagrada za fer-plej pripala je dr Andreasu Harlas-Nojkingu. Dr Harlas-Nojking je timski ljekar njemačkog kluba Jan Regenzburg, a priznanje je dobio zbog herojskog čina iz aprila prošle godine, kada je oživio navijača kojem je pozlilo neposredno pred utakmicu 2. Bundeslige.

Fudbaler Independijentea iz Aveljanede Santijago Montijel osvojio je večeras nagradu FIFA "The Best" za najljepši gol u 2025. godini. Montijel je 11. maja ove godine makazicama sa 20 metara postigao gol na utakmici argentiske lige protiv Independijentea iz Rivadavije.

"Nisam razmišljao o tome, samo sam pogodio", rekao je tada Montijel poslije postignutog gola, prenose agencije.

(MONDO, agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Usman Dembele Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC