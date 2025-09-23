Lamin Jamal ostao u šoku kad je Ronaldinjo proglasio pobjednika: Usman Dembele zaplakao čim je čuo svoje ime

Pogledajte trenutak u kojem je Usman Dembele proglašen najboljim igračem na svijetu.

Izvor: Tweet/Ballon d'Or #ballondor

Napadač Pari Sen Žermena Usman Dembele je osvajač Zlatne lopte za 2025. godinu. Na ceremoniji u pariskom teatru "Šatle", Francuz je dobio najprestižniju individualnu nagradu - na iznenađenje onih koji su očekivali da Lamin Jamal (18) postane krunisan.

Međutim, nagradu je dobio Usman Dembele (28) i to apsolutno zasluženo. Pogledate reakciju Dembela i Jamala, a onda i trenutak u kojem je Ronaldinjo pročitao ime pobjednika.

Nekadašnje krilo Barselone, a sada najbolji igrač Pari Sen Žermena, odigrao je sezonu života i pokazao da je apsolutno sazrio. Postigao je čak 35 golova na 53 utakmice za Parižane i predvodio ih do najvećeg uspjeha u istoriji - titule Lige šampiona.

Ni Leo Mesi, ni Nejmar, ni Kilijan Embape. To je uspio on, Usman Dembele, uz veliku podršku večeras takođe proglašenog najboljeg trenera na svijetu, Luisa Enrikea, i golmana Đanluiđija Donarumu, koji je ovog ljeta bio "precrtan" u Parizu i praktično proslijeđen u Mančester siti.

Dembele je došao na ceremoniju povrijeđen, dok su njegovi saigrači ovog ponedjeljka izgubili veliki derbi protiv Olimpik Marseja, i sa naočarima za sunce ušao u salu teatra Šatle. U njoj je doživio najveći trenutak u karijeri i nikad ga neće zaboraviti.

Usman Dembele rođen je 1997. godine u Vernonu u Francuskoj, ponikao je u Renu, odigrao sezonu u Borusiji Dortmund, a onda za čak 148 miliona evra prešao u Barselonu u avgustu 2017. godine. Tada nije bio spreman da odgovori toliko velikim očekivanjima, pa je za upola manji iznos 2028. prodat Pari Sen Žermenu. To je bio potez karijere, jer je na Parku prinčeva uz veću tišinu mnogo više napredovao, preuzeo Nejmarovu "desetku" i opravdao sva očekivanja sa početka karijere. Sada je zato najbolji na svijetu.

Pogledajte kako je plakao kada je dobio nagradu: