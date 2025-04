"Gleda filmove za odrasle i igra igrice": Rade Bogdanović ga ismijavao, a danas je najbolji na svijetu

Rade Bogdanović godinama je ismijavao Usmana Dembelea koji je danas prvi favorit za "Zlatnu loptu" jer igra fudbal života.

Izvor: YouTube/RTS/EPA-EFE/YOAN VALAT

Usman Dembele (27) odveo je Pari Sen Žermen do pobjede nad Arsenalom u gostima (1:0) i tako je njegova ekipa na korak od finala Lige šampiona, čime bi se i njegove šanse da dobije "Zlatnu loptu" značajno uvećale. Dembele je čitave sezone najbolji fudbaler Parižana, posebno u Ligi šampiona, tako da slobodno može da se kaže da ga je Luis Enrike "preporodio".

Ove sezone Dembele je učestvovao u 45 golova za Pari Sen Žermen u isto toliko utakmica. Postigao je 33 pogotka (21 u Ligi 1, osam u Ligi šampiona), dok je asistirao za još 12, što je zaista statistika za svako divljenje.

Malo ko je mogao da pomisli da će Dembele doći do ovih visina kada se činilo da je "proćerdao" svoj talenat u Barseloni, pa se ni klubovi nisu otimali za njegov potpis, tako da je sada imao odgovor svojim kritičarima. Vjerovatno to nije došlo do njega, ali je jedan od najvećih čuveni jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović.

Šta je Bogdanović pričao o Dembeleu?

Izvor: RTS/Screenshot

Znamo da je Bogdanović uvijek oštar u komentarima o igračima koji mu se lično ne dopadaju, pa je još prije nekoliko godina dok je Dembele igrao za Barselonu ozbiljno udario na umišljenu zvijezdu tima.

"Za apsurd života i vremena u kojem mi živimo...", rekao je Rade Bogdanović gostujući na RTS: "Čovjek je plaćen sa bonusima 150 miliona evra. Dakle, toliko treba kliničkom centru Srbije da se totalno renovira, da bi se sedam miliona stanovnika Srbije kvalitetno liječilo. Dalje, 35 odsto vrijednosti Komercijalne banke iznosio je njegov transfer".

"FK Barselona angažovao mu je nutricionistu, da mu objasni da ne treba da se hrani u restoranima brze hrane. Onda su mu još angažovali psihijatra, da mu objasni da profesionalni fudbaler ne treba da noću gleda filmove za odrasle i da još organizuje sa rođacima video-igre na profesionalnom nivou. Zamislite, čovek sa pet-šest miliona evra neto plate i sa tolikim transferom je to dozvolio sebi. Jeste on mlad, ali to je prosto vrijeme u kojem živimo".

Zašto ga Dembele godinama nervira?

Izvor: NEIL HALL/EPA

Prošlo je nekoliko godina od te izjave, do trenutka kada se Usman Dembele opet "zamjerio" Radetu Bogdanoviću lošim igrama za reprezentaciju Francuske, tako da ga je i tu opet kritikovao poslije poraza u finalu Svjetskog prvenstva 2022.

"Malo sam ga i prozivao, taman kad su ga oženili, ja sam očekivao da napravi nešto i opet je zabrljao. Oženio se prije šest-sedam mjeseci, dobro igra, jako dobar na krilu, lijeva-desna noga. Mislim da ga je klub oženio. Odigrao je prvenstvo, očekivao sam dosta od njega, a trener ga je izveo u 42. minutu, ali realno drugi gol Argentine je fenomenalan, to odavno nismo vidjeli. Pa, zašto je Argentina pobijedila? Jer su četvorica igrača odigrala iz jednog ili dva dodira, proigravanje, Mesijev gol...", rekao je Bogdanović u studiju RTS-a.

Da li će Dembele dobiti Zlatnu loptu?

Izvor: EPA-EFE/FRANCK FIFE / POOL

Vrlo je moguće da će Zlatna lopta ove godine pripasti fudbaleru koji dolazi iz redova šampiona Evrope, tako da bi Dembele baš u tom slučaju imao velike argumente ako odvede PSŽ do "ušatog". Posebno u sezoni kada ih je napustio Kilijan Mbape, čime je na neki način "otključao" sve ostale igrače.

Osim njega, najopakija konkurencija biće mu dvojac Barselone - Lamin Jamal i Rafinja - s tim da Brazilac ima bolju sezonu i zato se više kotira za sada.