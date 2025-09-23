Usman Dembele nije poveo ženu na "Zlatnu loptu": Krije je od svih, na vjenčanje nije zvao saigrače

Najbolji fudbaler svijeta Usman Dembele krije svoju ženu od svih i njihov brak je pod velom tajne.

Usman Dembele dobio je "Zlatnu loptu" na svečanoj dodjeli nagrada "Frans fudbala" u Parizu i tako je zvanično postao najbolji fudbaler svijeta za sezonu 2024/25. Malo ko je to mogao da pretpostavi da će se desiti poslije vrlo slabih igara Dembelea u dresu Barselone, ali se kod njega sve promijenilo prošle sezone u Pari Sen Žermenu.

Zabilježio je 35 golova i 16 asistencija u dresu PSŽ-a i zasluženo je dobio "Zlatnu loptu" ispred Lamina Jamala, ali za razliku od zvijezde Barselone koja je povela cijelu porodicu na dodjelu nagrada - uz Dembelea nije bila čak ni supruga.

Upravo od braka sa njom krenuo je i preporod Usmana Dembelea, ali zašto suprugu krije od javnosti?

Dembele se oženio u tajnosti

"Nestašni dečko francuskog fudbala" Usman Dembele oženio se 2021. godine u strogoj tajnosti kada je imao 24 godine. Čak ni u Barseloni niko nije znao da će se Usman Dembele oženiti, a na malo vjenčanje u Francuskoj nije bio pozvan niko od njegovih saigrača. Zapravo, prisustvovali su samo bliža rodbina i odabrani prijatelji, od kojih je samo jedan bio fudbaler - u pitanju je štoper Dajo Upamekano iz Bajerna koji mu je najčešće bio i cimer u reprezentaciji Francuske.

Ko je žena Usmana Dembelea?

Dembele je odvojio privatni život i posao, tako da se njegova supruga uopšte ne pojavljuje u javnosti. Zove se Rima Edbuše i vjerovatno je najmisteroznija žena fudbalera pošto se na internetu može pronaći samo jedna fotografija njenog lica - i to ne kompletnog - nastala upravo na pomenutoj svadbi.

Upravo se Edbuše, koja je iz Maroka, označava kao osoba koja je "smirila" Dembelea. Do svadbe je bio lenj, stalno povrijeđen, igrao je po cijeli dan video-igre, ali se to promijenilo... Izgleda da je prigrlio njenu "mirniju" stranu ličnosti.

Ona je aktivna na instagramu, kao i na TikToku. Na fotografijama krije lice, a prošle nedjelje je lansirala i jedan brend za dame.

Since Dembele got married, life kept getting better for him.pic.twitter.com/tqi926ipfp — Janty (@CFC_Janty)September 22, 2025





