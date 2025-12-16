Treću godinu zaredom: Aitana Bonmati najbolja fudbalerka svijeta

Fudbalerka Barselone i reprezentativka Španije najbolja je fudbalerka u izboru FIFA.

Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Aitana Bonmati treću godinu zaredom je najbolja fudbalerka svijeta u izboru FIFA.

Igračica Barselone i reprezentativka Španije ponovo je "pomela" konkurenciju, te nastavila dominaciju u ženskom fudbalu i nakon treće uzastopne Zlatne lopte dodala i nagradu za najbolju fudbalerku koju bira FIFA.

Iako Barselona nije uspjela da osvoji Ligu šampiona (poraz od Arsenala u finalu), a ni Španija da dođe do evropske titule (poražene od Engleske), Bonmati je u oba takmičenja osvojila MVP priznanje.

S druge strane, sa Barselonom je osvojila domaće prvenstvo i kup, kao i Superkup Španije.

Katalonka je nagradu osvojila ispred fudbalerke Arsenala Marione Kaldentej, koja je bila drugi favorit. Među kandidatkinjama su bile i Aleksija Puteljas, Eva Pajor, Klaudia Pina, Patri i Lusi Brounz.

Istovremeno, za najboljeg ženskog trenera izabrana je Sarina Vigman, koja je Englesku odvela do titule šampiona na posljednjem Evropskom prvenstvu.