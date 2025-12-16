logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Treću godinu zaredom: Aitana Bonmati najbolja fudbalerka svijeta

Treću godinu zaredom: Aitana Bonmati najbolja fudbalerka svijeta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbalerka Barselone i reprezentativka Španije najbolja je fudbalerka u izboru FIFA.

Aitana Bonmati Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Aitana Bonmati treću godinu zaredom je najbolja fudbalerka svijeta u izboru FIFA.

Igračica Barselone i reprezentativka Španije ponovo je "pomela" konkurenciju, te nastavila dominaciju u ženskom fudbalu i nakon treće uzastopne Zlatne lopte dodala i nagradu za najbolju fudbalerku koju bira FIFA.

Iako Barselona nije uspjela da osvoji Ligu šampiona (poraz od Arsenala u finalu), a ni Španija da dođe do evropske titule (poražene od Engleske), Bonmati je u oba takmičenja osvojila MVP priznanje.

S druge strane, sa Barselonom je osvojila domaće prvenstvo i kup, kao i Superkup Španije.

Katalonka je nagradu osvojila ispred fudbalerke Arsenala Marione Kaldentej, koja je bila drugi favorit. Među kandidatkinjama su bile i Aleksija Puteljas, Eva Pajor, Klaudia Pina, Patri i Lusi Brounz.

Istovremeno, za najboljeg ženskog trenera izabrana je Sarina Vigman, koja je Englesku odvela do titule šampiona na posljednjem Evropskom prvenstvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aitana Bonmati FIFA Fudbalerke ženski fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC