Denveru su povrijeđeni svi najbolji igrači: Adelman nema koga da pošalje na teren u NBA

Denveru su povrijeđeni svi najbolji igrači: Adelman nema koga da pošalje na teren u NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Denver Nagetsi ostali bez sedmorice najboljih igrača i sada je trener Adelman u problemima pred meč sa Filadelfijom.

Denveru povrijeđeno sedam igrača Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver ima strašne probleme sa povredama tokom prethodnih nekoliko nedjelja, ali sada je situacija stvarno izmakla kontroli! Trener Dejvid Adelman praktično nema koga da pošalje na teren protiv Filadelfije, jer je povrijeđeno čak sedam najbitnijih igrača koje ima u timu. Zvuči potpuno nevjerovatno, ali je istinito.

Na početku sezone predviđeno je da startnu petorku Nagetsa čine Džamal Marej, Kameron Džonson, Kristijan Braun, Aron Gordon i Nikola Jokić, a sva petorica su prijavljeni kao povrijeđeni za meč protiv Filadelfije. Pored njih, odsutni su još i rezervni plejmejker Tim Hardavej Džunior i rezervni centar Jonas Valančijunas, igrači koji bi trebalo da budu među najvažnijima na klupi za rezerve.

Nikola Jokić i Kameron Džonson imaju probleme sa koljenom, Džamal Marej i Kristijan Braun imaju problem sa skočnim zglobom, Aron Gordon propušta utakmicu zbog tetive, tim Hardavej Džunior je bolestan, a Jonasa Valančijunasa list sprečava da igra za Denver Nagetse.

Meč Filadelfije i Denvera igra se u noći između ponedjeljka i utorka, od 02.30 po našem vremenu. Biće to vjerovatno najteži meč u trenerskoj karijeri Dejvida Adelmana, koji će moći da računa samo na momke sa kraja klupe. Možda je sada vrijeme da zablistaju, nakon što ih je otvoreno kritikovao... U ovakvim okolnostima očekuje se da veliku minutažu dobiju igrači poput Džejlena Piketa, Brusa Brauna, Pejtona Votsona, Darona Holmsa, Zika Nađija i drugih.

