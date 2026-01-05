Majkla Portera otjerali od Nikole Jokića, sad se osvetio Denveru

Denver Nagetsi glatko izgubili od Bruklin Netsa u gostima bez Nikole Jokića - 115:127. Vratili se Eron Gordon i Kristijan Braun.

Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi doživjeli su četvrti poraz u posljednjih pet mečeva, uključujući i onaj protiv Orlanda u kojem se Nikola Jokić ozbiljno povrijedio. U nedjelju uveče, poraženi su u Bruklinu, uz podrazumijevano odsustvo srpskog centra, koji neće igrati još bar tri nedjelje.

Isto tako, podrazumijevalo se da jedan od najboljih šutera NBA lige Majkl Porter Džunior (27) odmah pokuša da se osveti Denveru za to što su ga ispratili iz tima prošlog ljeta. I uspio je u tome, jer je završio meč kao prvi strijelac svog tima, sa 27 poena, uključujući i zakucavanje na minut do kraja, kada je sve bilo riješeno.

U sudaru protiv ekipe u kojoj je igrao od dolaska u NBA ligu 2018. kao 14. "pik" drafta, Porter je još jednom pokazao da igra sezonu života, tokom koje prosječno postiže najviše poena do sada, 25,8. U nedjelju uveče, Porterova uobičajena partija, uz njegovih 11 skokova i pet asistencija bila je dovoljna da padnu Nagetsi, koji će nastaviti seriju gostovanja po Istoku gostovanjem Filadelfiji u utorak ujutro od 2.30 časova.

Denver dočekao povratak dvojice startera

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

U porazu od Bruklina, najefikasniji igrač Denvera bio je plejmejker Džamal Marej sa takođe 27 ubačenih poena, ali uz jako loš šut za tri poena (1/7). U ekipu se vratio oporavljeni krilni centar Eron Gordon sa 20 poena za 21 minut u igri, startni bek Kristijan Braun je takođe poslije povrede zauzeo mjesto u startnoj postavi (3 poena za 24 minuta), ali bez Jokića Denver ni izbliza nije snažan kao sa njim.

Porazom na terenu Bruklina, Denver je pao na skor 23-12 i sada je ugrožena njegova treća pozicija na tabeli Zapadne konferencije, jer ga prate Hjuston i Lejkersi sa učinkom 21-11, a tu je i Minesota sa skorom 22-13. Sa druge strane, Bruklin je poslije ovog trijuma i dalje na začelju tabele Istočne konferencije, sa učinkom 11-22, dovoljnim tek za 12. mjesto.

Ipak, to možda i ne brine previše Portera, jer se nagađa da bi mogao da ode u Golden Stejt ili u neki drugi tim koji će se boriti za titulu.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)