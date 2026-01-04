logo
Dončićevog trenera više niko ne sluša u Lejkersima: "Ne znam šta da uradim, neće da rade šta im kažem"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veliki problemi u Lejkersima.

Lejkersi ne rade akcije koje trener nacrta na tajm-autu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Los Anđeles Lejkersi su u lošoj formi ušli u 2026. godinu. bez obzira na to što su 3. januara pobijedili Memfis 128:121, uz 34 poena Luke Dončića (polovina sa slobodnih bacanja) i 31 poen Lebrona Džejmsa. Od Džejmsovog povratka na teren poslije oporavka od povrede Lejkresi se muče i u decembru su sa njim doživjeli poraze u četiri od posljednjih pet nastupa.

Trener slavne franšize iz Los Anđelesa Džej-Džej Redik podijelio je sa novinarima svoj najveći problem, da igrači ne žele da izvedu ono što se dogovori na tajm-autu.

"Ne znam više šta da uradim, to se događa već konstantno. Pripisaću to praznicima", rekao je Džej-Džej Redik.

Da li njegovi igrači prosto zaboravljaju akcije?

"Ne znam, nisam bio igrač koji je zaboravljao akcije", uzvratio je on.

Nekadašnji NBA šuter otkrio je izvještačima sa treninga Lejkersa i da je video-analizom meča protiv Memfisa utvrđeno da njegovi igrači u osam od 12 slučajeva poslije tajm-auta nisu odigrali akciju koju je nacrtao.

"Osam od tih 12 akcija poslije tajm-auta nismo izveli ispravno. Dvije smo ponovo pokušali i opet nije bilo ispravno. Jednu smo pokušali iz trećeg puta i tada smo uradili to dobro. Mnogo je proklizavanja u izvođenju onoga što se dogovorimo. Trebalo bi da 30 sekundi poslije crtanja na tabli budemo u stanju da to izvedemo. To je frustrirajuće".

Lebron Džejms ove sezone postiže 20,9 poena po meču, Luka Dončić 33,6 i prvi je strijelac lige, ali očigledno je da ove sezone "ne štima" kada su zajedno na terenu. Lejkersi su trenutno na petom mjestu tabele Zapadne konferencije, sa skorom 21-11.

