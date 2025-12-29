Da li to tinja sukob Dončića i Lebrona? Svi pričaju o njihovim reakcijama na isto pitanje

Da li su Luka Dončić i Lebron Džejms u svađi - ili se "otimaju" za prevlast u Lejkersima? Evo šta su rekli poslije pobjede nad Sakramentom.

Izvor: Twitter/ohnohedidnt24/printscreen

Džej Džej Redik obećao je da će "izribati" svoje igrače poslije debakla protiv Hjustona, što je bio treći uzastopni poraz za L.A. Lejkerse, a šta god da je uradio na obećanom treningu - upalilo je. Lejkersi su savladali Sakramento (125:101) i konačno su izgledali kao tim poslije dugo vremena, međutim, sve se više čini da postoji neki međuljudski problem kod njih. Ili to neko pokušava da ga stvori...

Tako su poslije meča interesantna pitanja dobili Lebron Džejms i Luka Dončić, gdje kao da se tražio odgovor na pitanje - da li postoji neka "frka" između njih dvojice? Svojim odgovorima nisu baš pomogli da razjasne situaciju.

Luka Dončić i Lebron Džejms Izvor: YouTube/Chaz NBA

Luka Dončić je poslije 34 poena protiv Kingsa upitan da li je naredni period bez Ostina Rivsa važan za "odnos njega i Džejmsa" s obzirom na to da do sada nisu imali priliku da sami budu nosioci Lejkersa, što je u startu Slovencu bilo simpatično pitanje na koje je htio da ponudi duhovit odgovor.

"Da", rekao je samo Dončić i nasmijao se: "Da. Važno je. Šta hoćeš više da kažem? Hoćeš da kažem svaka čast što si primijetio? Svaka čast što si primijetio da je važno što ćemo igrati Džejms i ja".

"Is this an important stretch you think for your relationship (with Lebron)?"



Luka: "Yes. It is important. What do you want me to say more?"pic.twitter.com/Bz9yrr0Gio — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)December 29, 2025



Slično pitanje dobio je i Lebron Džejms koji je bio malo otresitiji: "Neću da stvaram narativ o meni i Luki. Ima nas petorica na parketu i još sedmorica ulaze sa klupe. Moramo svi da budemo u tome. Važno je da mi postavimo ritam, naravno da će više odgovornosti biti kod nas, ali moramo da se postaramo da su svi uključeni u to", rekao je Lebron Džejms i pohvalio ostale košarkaše Lejkersa za partiju protiv Sakramenta.

Lebron:



"I don't wanna create the narrative of me and Luka. There's 5 guys on the floor and about 7 guys that comes off the bench. It needs to be all of us"https://t.co/oHfSSVRbbFpic.twitter.com/C90So08ZAa — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)December 29, 2025



Podsjetimo, Lejkersi su trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 20-10, a ispred njih su Oklahoma (27-5), San Antonio (23-8) i Denver (22-9).