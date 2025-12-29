logo
Prišao je Dončiću i rekao "Prebiću te": Ovakvu Lukinu reakciju niko nije očekivao

Prišao je Dončiću i rekao "Prebiću te": Ovakvu Lukinu reakciju niko nije očekivao

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sukob Luke Dončića i Denisa Šredera privukao je mnogo pažnje u NBA.

Šreder prijetio Dončiću da će ga prebiti Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa lako i ubjedljivo savladali su Sakramento Kingse (125:101), a meč je obiležio slovenački košarkaš Luka Dončić koji je ponovo preuzeo lidersku ulogu u timu. Pored toga, Dončić je bio glavni akter i jedne neobične situacije jer mu je nkemački reprezentativac Denis Šreder prijetio batinama tokom utakmicama!

Dok je Sakramento izvodio slobodna bacanja, Šreder i Dončić su čekali na skoku, a tom prilikom je došlo i do blažeg verbalnog obračuna. denis Šreder je pokušao da se unese u lice Luki Dončiću, koji je bio veoma hladan. Slovenački košarkaš nije odreagovao ni na teške riječi, ni na pokušaj fizičkog kontakta.

"Prebiću te", rekao je Šreder Dončiću dok su išli jedan prema drugom. Luka Dončić je njemačkom košarkašu pokazao da previše priča i udaljio se sa mjesta događaja, a Denis Šreder je na kraju meča još jednom probao da dođe do njega i započne sukob. Pitanje je kako bi on izgledao jer je Luka značajno korpulentniji od svog rivala. Pogledajte ovaj okršaj:

Luka Dončić je bio najefikasniji igrač meča u derbiju Kalifornije, pošto je susret završio sa 34 postignuta poena, a uz to je imao sedam asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte. Sa druge strane terena, Denis Šreder je meč završio sa 11 poena, sedam asistencija, dva skoka i dvije ukradene lopte. 

