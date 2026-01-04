Osvajao NBA titule sa Golden Stejtom, a sad je Voriorsima najveći problem

Drejmond Grin bio je jedan od ključnih igrača kada je Golden Stejt dominirao i osvajao titule, a sada je najveći problem u ekipi.

Drejmond Grin (35) bio je jedan od ključnih igrača za titule koje je Golden Stejt osvajao. Uzeo je četiri prstena i bio igrač koji je radio "prljav posao", posebno u odbrani, dok su asovi poput Stefa Karija i Kleja Tompsona, pa kasnije i Kevina Durenta, pogađali i "cijepali mrežice". Sada je isti taj Grin postao najveći problem ekipe.

Već neko vrijeme ne može da se sastavi, gubi živce, svađa se sa svima, pa i sa trenerom Stivom Kerom. Izbačen je sa utakmice protiv Jute, a prije toga je kažnjen i nije igrao protiv Oklahome zato što je prije toga protiv Orlanda ušao u sukob sa svima i napustio je utakmicu dok je još trajala. Prije tog susreta je izbačen sa meča protiv Finiksa.

U duelu sa Jutom je sam sebe izbacio sa utakmice, bez njega su Voriorsi slavili (123:114), a ono što je uradio je teško objašnjivo. Dok je igrao odbranu u reketu glasno je odbrojavao tri sekunde kako bi se to dosudilo rivalu, arbitri se nisu oglasili, Lauri Markanen se prošetao do koša i zakucao, a Drejmond je onda ušao u sukob sa sudijama. Dobio je dvije tehničke u razmaku od nekoliko desetina sekundi što je značilo da je za njega duel bio završen pred kraj druge četvrtine. Tada je Juta imala dvocifren plus (58:48).

Stef Kari se na kraju "zapalio" i pomogao ekipi da upiše trijumf. Grin je napravio glupost po ko zna koji put. Dokle će Godlen Stejt da ga trpi? Da li planiraju da ga trejduju? Doduše, pitanje je ko bi ga uzeo u ovom momentu i sa ovakvim stavom.

