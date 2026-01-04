NBA liga o spornom pravilu: Da li Nikola Jokić treba da bude kažnjen?

Na zvaničnom sajtu NBA lige pojavio se tekst o trci za MVP priznanje u kom se spominje Nikola Jokić i problem koji ima sa povredom. Mogao bi da ispadne iz trke zbog toga...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i nema nikakve dileme da je najbolji košarkaš na planeti. Međutim, postoji šansa da ne bude ni u konkurenciji za MVP priznanje. Razlog za to je povreda koljena koja će ga odvojiti sa parketa oko mjesec dana. To znači da bi mogao da propusti 17-18 mečeva. Zašto je to problem? Zbog pravila koje važi u najjačoj ligi na svijetu.

Da bi igrač bio u konkurenciji za bilo koju nagradu na kraju sezone mora da odigra minimum 65 utakmica. Pošto sezona ima 82 meča, ako Jokić propusti tih 17, ostaće bez šanse za nagradu. Čak i da propusti manji broj od tih 17, sezona je duga i uvijek može da se dese neke nepredviđene okolnosti koje mogu da dovedu do toga da se propusti još nekoliko mečeva. Zbog svega toga se oglasila i NBA liga na zvaničnom sajtu.

"Pravilo je uvedeno sa razlogom, da bi bio podstrek za igrače da moraju da igraju. Takođe, kako neko može da tvrdi da je najbolji, ako propusti ogroman broj utakmica. Od kada se igraju 82 utakmice u sezoni samo su Bil Volton, Karl Meloun, Lebron Džejms i Janis Adetokumbo osvojili MVP priznanje, a da su odigrali manje od 65 utakmica. Možda to nije fer zbog povreda, posebno u ovoj eri, ali takav je život. Ako budemo krenuli da nabrajamo svaku nepravdu koja se događa, to bi baš potrajalo", navodi se na početku teksta.

Šta su napisali o Jokiću?

Poslije tog uvoda su posvetili dio teksta centru Denvera i čovjeku koji je najbolji na planeti.

"Hajde da pričamo o Srbinu, koji je MVP kandidat. Svi su ostali bez daha kada su pročitali da ima hiperekstenziju koljena. Nikola je neko ko radi na sebi, pripremi, igra na pravi način, predstavlja Denver i igra na najvišem mogućem nivou. Novi pregledi biće za četiri nedjelje, što bi trebalo da znači da će propustiti sve mečeve u januaru, što znači da postoji šansa da ne dođe do praga od 65 mečeva. Da li igrač kao što je Jokić, koji ne odmara i koji je samo jednom odigrao 70 utakmica u karijeri, treba da bude kažnjen? Da li je to nefer?", pitaju se u tekstu.

Uprkos pitanju, ne daju konkretan odgovor ni na to pitanje ni na priču o problematičnom pravilu.

"Svi se slažemo da je to nesrećna okolnost. Baš zbog ove diskusije Jokić neće pasti sa prvog mjesta na našoj listi koju objavljujemo sve dok i matematički ne bude mogao da dođe do praga od 65 mečeva ili ga neko zamijeni i preskoči lestvicu koju je on podigao nevjerovatno visoko. Nije nemoguće ni to da se desi, ali srećno vam bilo. Ništa od toga se nije promijenilo, bar ne ove nedjelje i ostaće prvi do daljnjeg."

Kakvu sezonu ima Jokić?

Jokić ove sezone ima 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija po meču. Dominira, pleše po terenu, ali su sada svi u Denveru u strahu i čekaju da vide kada bi mogao da se vrati na teren. Ima nekih ohrabrujućih vijesti, ali se još čeka.

"Do povrede bio je na putu da postane prvi igrač u istoriji NBA lige koji je na vrhu liste i po skokovima i asistencijama, u top pet je poentera u ligi. Upisao je i 16 tripl-dablova u sezoni. Prosto rečeno - čovjek je mašina. Ima nevjerovatne brojke. Prije povrede nije bilo mnogo dileme oko toga ko je glavni kandidat za MVP priznanje. Zbog nesrećnih okolnosti se sada sve to dovodi u pitanje", stoji u tekstu NBA lige u kom je odmah ispod njega Šej Gildžus Aleksander (32,1 poen, 6,4 asistencije i 4,7 skokova po utakmici u sezoni).

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)