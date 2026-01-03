logo
Procurile informacije o Jokićevoj povredi: Ništa od Denverove procjene da se vraća za četiri nedjelje?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Denver Nagetsi veoma zadovoljni oporavkom najboljeg košarkaša svijeta Nikole Jokića. Mogla bi da padne u vodu najava da će odsustvovati četiri nedjelje, jer Srbin djeluje veoma dobro na početku rehabilitacije

Nikola Jokić uspješno se oporavlja od povrede Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić se veoma dobro oporavlja od povrede koljena i u njegovom timu Denvera Nagetsima sa velikim optimizmom prate situaciju.

"Nikola Jokić se dobro oporavlja i sve ide u dobrom smjeru", objavila je američka novinarka Kesidi Hubart.

Iako su prve informacije govorile da će Jokić propustiti četiri nedjelje i da neće igrati do kraja januara, način na koji se kreće daje razlog za optimizam. Najbolji košarkaš svijeta putuje sa ekipom na dugoj turneji po Istočnoj konferenciji početkom 2026, iako ne igra. 

U Klivlendu prošle noći, prije poraza Nagetsa od Kavalirsa, Jokić je došao na utakmicu šetajući i iako je očigledno i dalje da ima problem sa lijevim koljenom, način na koji hoda i njegovo dobro raspoloženje daju razlog za vjeru da će se vratiti brže nego što je bilo očekivano.

Prema saopštenju Denvera od 30. decembra, kada se i povrijedio, Jokić će četiri nedjelje sigurno odsustvovati, a onda će biti podvrgnut pregledima i novoj procjeni datuma povratka. Ako taj plan ostane na snazi, realno je očekivati da Jokić ne učestvuje u MVP trci jer će propustiti sigurno od 16 od maksimum 17 dozvoljenih utakmica. Međutim, ipak bi trebalo sačekati sa definitivnim procjenama.

