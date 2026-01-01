Mislili su da je gotovo: Dejvid Adelman otkrio kakva panika je nastala zbog Jokića

Srpski košarkaš Nikola Jokić izbjegao je najgori scenario.

Izvor: BASKETMAN/Youtube/Printscreen

Denver Nagetsi uspjeli su da "prežive" Toronto Reptorse i upišu pobjedu bez Nikole Jokića koji je na prinudnoj pauzi zbog povrede koljena. Trostruki MVP NBA lige trebalo bi da se vrati na teren kroz mjesec dana, a kakva drama je vladala u taboru Nagetsa otkrio je trener Dejvid Adelman.

Jokić je hramljući napustio teren, odmah je bilo jasno da je situacija ozbiljna, a mnogima je kroz glavu prolazio najgori scenario. Srećom, ispostavilo se da ligamenti nisu oštećeni i da će moći da pomogne saigračima u nastavku sezone.

"Nesrećna je situacija. Na sreću, nije kraj sezone, ali je bio je to veoma zabrinjavajući trenutak za nas... ne samo zbog njegovog uticaja na igru, već i zato što ga poznajem... On je jedan od najjačih ljudi i igrača sa kojima sam ikada imao šansu da sarađujem", rekao je Adelman.

Šta kažu doktori?

Nikola Jokić se pojavio u dvorani i podržao svoj tim protiv Toronto Reptorsa, a ono što definitivno ohrabruje je to što se kreće bez štaka. Kreće se polako i hramlje, ali očigledno da se dobro osjeća i nada se skorijem povratku na teren.

"Veoma je pozitivan znak to što ne koristi štake. To ukazuje da kontuzija kosti nije dovoljno ozbiljna da bi zahtjevala potpuno rasterećenje noge", napisao je doktor sportske medicine i specijalista za povrede Brajan Saterer.

Prve procjene kažu da bi Jokića ponovo mogli da vidimo na terenu najranije za tri sedmice, ali sve zavisi od toga kako će teći oporavak. Denver će u periodu od mjesec dana odigrati 16 utakmica i ne treba posebno govoriti koliko ovo može da okrene sezonu Nagetsa u potpuno drugom smjeru.