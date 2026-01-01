logo
Denver se snašao i bez Nikole Jokića: Toronto Darka Rajakovića pao u finišu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Denver je odigrao prvi meč u sezoni bez Nikola Jokića i pobijedio je

Denver bez Nikole Jokića pobijedio Toronto Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je pobijedio Toronto 106:103 na gostujućem terenu. Ovo je vrlo važan rezultat za ekipu Dejvida Adelmana s obzirom na to da nije mogao da računa na Nikolu Jokića, najboljeg košarkaša tima, koji će se naredne četiri sedmice oporavljati od povrede.

Najveću ulogu preuzeo je momak koji je tek povremeno iskakao u prvi plan. Pejton Votson bio je najefikasniji sa 24 poena i osam skokova , a može se reći da je Jonas Valamčijunas donekle popunio rupu izostanka Nikole Jokića. Na terenu je proveo 23 minuta, imao je gotovo nepogrešiv šut iz igre (5-6), uhvatio je i devet skokova, ali nije bilo razigravanje ekipe, te su asistencije izostale. Ipak, njegovih 17 poena i te kako je značilo timu.

Denver je dobro startovao, ali je ekipa Darka Rajakovića u drugoj polovini utakmice uspjela da smanji zaostatak, pa je u finišu imala priliku da preokrene protiv ranjenog Denvera. Brendon Ingram je donio poene za pola koša zaostatka (104:103), ali je onda iskusni Džamal Marej preuzeo odgovornost i pogodio za pobjedu 14 sekundi prije kraja susreta.

Denver je igrao bez četvorice najboljih igrača, ovom timu nisu mogli da pomognu Eron Gordon, Kristijan Braun i Kameron Džonson, pored Nikole Jokića, koji je najbolji igrač u timu. Zbog toga je pobjeda Denvera više nego važna za ekipu sa Zapada. 

U ekipi Toronta najbolji je bio Ingram koji je za 36 minuta postigao 30 poena, a pratio ga je Imanuel Kvikli sa 22. 

Rezultati ostalih mečeva 

  • Čikago - Nju Orleans 134:118
  • San Antonio - Njujork 134:132
  • Toronto - Denver 103:106
  • Milvoki - Vašington 113:114
  • Oklahoma - Portland 124:95

Denver Nikola Jokić Toronto Reptors NBA liga

