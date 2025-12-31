logo
Sin Lebrona Džejmsa se opet obrukao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Svi se smiju Broniju Džejsmu poslije debakla protiv Detroita.

sin lebrona dzejmsa se obrukao kao niko Izvor: Hater Report/X/Printscreen

Los Anđeles Lejkersi doživjeli su debakl protiv Detroit Pistonsa, pošto su poraženi sa ubjedljivih 128:106. Koliko su bili dekoncentrisani i demoralisani govori i reakcija Bronija Džejmsa sa kraja utakmice. Lebronov je zaspao u posljednjem napadu kada mu je igrač Pistonsa praktično poslao loptu u ruke.

Zbog kasne reakcije lopta je samo odskakutala pored njega u aut, umjesto da je iskoristio šansu makar za prve poene na utakmici, pošto je za nešto više od četiri minuta na terenu zabilježio dvije asistencije.

Broni je dobio šansu kada je sve na terenu bilo riješeno, ali nije uspio da demantuje kritičare. Ove sezone rijetko ulazio u igru i vjerovatno će se ponovo preseliti u Razvojni tim Lejkersa gdje ima značajniju ulogu.

Lejkersi su nastavili sa lošim partijama nakon dobrog starta sezone, pa im nije vrijedila ni istorijska partija Luke Dončića koji je postigao 30 poena (9/22), imao je još 11 asistencija i pet skokova i bio je ubjedljivo najbolji igrač Lejkersa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Lebron Džejms NBA liga Broni Džejms

