Čim se vratio Lebron, Lejkersi otjerali Bronija: Opet su vidjeli da NBA igra jer je tatin sin

Broni Džejms poslat u Razvojnu ligu čim se Lebron Džejms oporavio od povrede i vratio u tim.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Samo nekoliko dana nakon što je Lebron Džejms upisao nastup i u 23. uzastopnoj sezoni NBA lige, Los Anđeles Lejkersi su njegovog sina Bronija poslali u Razvojnu ligu. Timu iz Kalifornije u ovom trenutku nije potreban nasljednik jednog od najboljih košarkaša svih vremena, pa je procijenjeno da će mu bolje biti i razvojnom timu, gdje ima mnogo više prostora da igra.

Broni Džejms će biti važno pojačanje za Saut Bej Lejkerse, pošto je i prethodne sezone nastupao za taj tim kada nije mogao da se izbori za minutažu. Naravno, kada god Lejkersi odluče da se Broni Džejms preseli u razvojni tim, na društvenim mrežama pokrene se debata da li je on dovoljno dobar za NBA ili ima ugovor samo zato što mu je otac jedan od najboljih igrača svih vremena.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tokom prethodne sezone Broni Džejms je u NBA ligi odigrao 27 mečeva, a samo jednom našao se u startnoj petorci slavnog tima. Prosječno je provodio na terenu 6,7 minuta, a bilježio je 2,3 poena po meču. Brojke su bile daleko slabije kada je počeo plej-of, jer je Broni nastupio na dva meča, ali nije ostavio nikakav trag u seriji protiv Minesote.

Ove sezone Broni Džejms je već odigrao 10 mečeva u NBA, a ima prosjek od 2,1 poena i 1,8 asistencije po meču. Činilo se na početku sezone da bi mogao da dobije više prostora da igra, ali kako vrijeme odmiče sve je više argumenata u rukama njegovih kritičara - onih koji tvrde da je u ligi samo zbog marketinga i prvog otac-sin tandema u istoriji najjačeg košarkaškog takmičenja.

Sa druge strane, Lebron Džejms nikada u karijeri nije bilježio ni blizu tako niske prosjeke. U svojoj debitantskoj sezoni prosječno je postizao 20,9 po meču i to mu je do danas najslabiji učinak u jednog NBA sezoni. Podsjetimo, trenutno Lebron igra 23. sezonu i po tome je rekorder.