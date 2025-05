"Bio sam pod velikim pritiskom": Lebronov sin otkrio kako je prevazišao ogromna očekivanja

Broni Džejms je na kraju sezone otkrio da je ovih godinu dana bio pod velikim pritiskom.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Broni Džejms (20) završio je prvu NBA sezonu. Lejkersi su poraženi od Minesote i ispali su iz plej-ofa, pa je sin legendarnog Lebrona mogao na miru da sumira utiske. Mladi košarkaš je otkrio da je bio pod velikim pritiskom ovih godinu dana.

Nije lako imati oca koji je promuhenio tok istorije NBA lige. Lebron Džejms jedan je od igrača čija će se era teško ponoviti i zbog toga se mnogo očekuje do njegovog sina Bronija. "Bio sam pod velikim pritiskom. Malo me je to iscrpljivalo", rekao je Broni u intervjuu za "Foks sport".

Broni je otkrio kako je prebrodio teške prepreke.

"Držim glavu po strani i radim. Rad je odvlačenje pažnje od svega".

Govorio je Lebronov sin i o svom ocu, na pitanje koliko dugo će još igrati jasno je rekao:

"Koliko god bude mogao, uvijek je zadovoljstvo biti u njegovoj blizini", rekao je Broni.

Broni je ove sezone u NBA ligi ubacivao 2,3 poena, hvatao 0,7 lopti i dijelio 0,8 asistencija. Ipak, dominirao je u razvojnoj ligi - prosječno je bilježio 21,9 poena, 5,3 skokova i isto toliko asistencija, a imao je i 1,9 ukradenih lopti po meču.

