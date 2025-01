"Pitam te kao otac, zašto ovo radiš svom sinu?": Usred emisije se obratio Lebronu, jer je cijelom svijetu jasno

Poznati američki novinar Stiven Ej Smit pitao je pred cijelom nacijom Lebrona Džejmsa zašto priređuje svom sinu ono kroz šta prolazi u posljednjih pola godine.

Los Anđeles Lejkersi izgubili su prošle noći od Filadelfije 104:118, u utakmici u kojoj je 15 minuta na terenu proveo sin Lebrona Džejmsa, Broni Džejms. Za to vijreme, on je promašio svih pet šuteva i mučio se na svaki način, kao i u većini svojih nastupa u najjačoj ligi od kada je prošlog ljeta postao član Lejkersa.

Lebron Džejms (40) ostvario je san da zaigra sa Bronijem Džejmsom (20) u NBA timu, ali očigledno je da to ne ide kako je zamislio.

"Možda sam ga doveo u tešku poziciju. Juče je doputovao, igrao je na utakmici koju je prenosila nacionalna televizija u Filadelfiji. Nije igrao dobro, ali igra zaista sjajno na trening-utakmicama i u razvojnoj ligi", branio je trener Džej-Džej Redik svog igrača.

Broni Džejms doletio je u toku nedjelje u ekipu tokom njene turneje, jer je u prethodnom periodu nastupao za razvojni tim Saut Bej Lejkerse. Međutim, nije mnogo pomogao, kao što je teško zamisliti scenario u kojem će pomoći ove sezone.

O tome i o svemu što misli o Bronijevom dolasku u NBA govorio je poznati američki novinar Stiven Ej Smit.

"Zaista pokušavam da izrazim poštovanje prema Lebronu Džejmsu koliko god mogu. On je jedan od najbolja dva ili tri igrača u istoriji košarke. 'Broj dva' je u mojim očima. Molim Lebrona Džejmsa kao otac. Zaustavi ovo. Zaustavi", počeo je on tihim glasom, koji je postajao sve glasniji.

"Svi znamo da je Broni Džejms u NBA ligi zbog oca. U prvoj utakmici sezone, na otvaranju sezone, navijači su pozivani na utakmicu sloganom 'otac i sin će igrati prvi put zajedno u NBA ligi'. Apsolutno pozitivna priča. A, onda je realnost stupila na scenu".

Lebrone, kako mu tačno činiš uslugu?

"Svidjelo nam se ono što smo vidjeli od njega u Razvojnoj ligi, jer tamo pripada. Dok napreduješ u svojim vještinama legitimno ćeš zaslužiti svoje mjesto u NBA ligi, što zaista iskreno vjerujem da ima potencijal da uradi. I navijam za njega. Bilo bi surovo prema tom divnom dečku ne željeti mu to", ograđivao se dugo Stiven Ej Smit od onoga što će uslijediti.

"Ipak, on je sin Lebrona Džejmsa i svi znaju kakvu tenziju to donosi. U ovom trenutku, Broni postiže 0,3 poena, 0,3 asistencije i 0,4 skoka. Znate šta ljudi govore. Znate šta će da urade ovom klincu. U 13 utakmica igrao je 44 minuta, postigao četiri poena, šutirao 1/16 iz igre i 0/7 za tri poena. Kako mu činiš uslugu? Znamo da on nije spreman još. I ovo kažem iz saosjećanja"

"On je jedan od dvojice najboljih u istoriji košarke. Ambasador je ove igre. Zaštitno je lice lige, četvorostruki šampion, igrao je u 10 NBA finala i jedan od najvećih koje ćemo ikad vidjeti. On je doktor košarke. I zna bolje od nas, bolje od mene, bolje od svog trenera Džej-Džej Redika, generalnog menadžera Roba Pelinke i bolje od bilo kog košarkaškog analitičara koji postoji. Znaš šta ovi brojevi znače i znaš šta će uraditi sa tvojim sinom, zbog ljudi koji nemaju ovakvu priliku dok se žestoko trude da je dobiju u nekom drugom NBA timu, u Razvojnoj ligi, u Evropi. Zar na ovaj način razotkrivaš svog sina!?", upitao je Stiven Ej Smit i ove riječi će sigurno doprijeti do Lebrona.

Lejkersi su u ovom trenutku petoplsirani na tabeli Zapadne konferencije, sa učinkom od 26 pobjeda i 19 poraza.