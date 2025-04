Evo šta je poručio trener Borca Mladen Žižović nakon poraza od Sarajeva.

Izvor: MONDO

FK Borac završio je ovogodišnje učešće u Kupu BiH. Nakon što su u provoj utakmici polufinala savladali Sarajevo na Koševu sa 1:0, izabranici Mladena Žižovića poraženi su pred domaćom publikom sa 2:0.

Nakon utakmice kratak komentar za Arenu Sport dao je trener Mladen Žižović koji je čestitao Sarajevu i poželio im sreću do kraja sezone.

Vidi opis Žižović nakon eliminacije iz Kupa BiH: "Nismo imali svoj dan, dosta pogrešnih odluka u prvih 15 minuta" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 28 28 / 28

"Mislim da je Sarajevo bolje otvorilo utakmicu u prvih 15 minuta i zasluženo povelo. Imali smo poslije dvije situacije preko Kulašina i Vukovića iz kojih moramo zabiti pogodak, pogotovo kući i nismo zabili. Generalno na kraju nismo iskontrolisali jednu situaciju u drugom poluvremenu gdje smo bili dominantniji u posjedu možda i u prilikama, ali nismo imali danas svoj dan. Čestitam Sarajevu na prolaza i želim im mnogo sreće u nastavku sezone. Mi se okrećemo utakmici u subotu koja će nama mnogo značiti", rekao je Žižović.

Na pitanje novinara Arene Sport da li ga je Zekić iznenadio promjenom formacije, Žižović je poručio:

"Koja formacija je bila? Ja koliko sam vidio igrali su kako igraju tokom cijele sezone 3-5-2. Nisam vidio promjenu formacije."

Žižović je rekao kako nije bio zadovoljan sa prvih 15 minuta u kojem je ekipa, po njegovim riječima, napravila mnogo pogrešnih odluka.

"Nismo zadovoljni kako smo izgledali prvih 15-ak minuta, dosta pogrešnih odluka pogotovo u posljednjoj trećini gdje smo trebali biti smireniji. Trebali smo igrati po zemlji bez nekih dugih lopti, ali jednostavno tako je", zaključio je Žižović.

Borac u subotu ponovo igra protiv Sarajeva u Banjaluci, a ovog puta će to biti u okviru Premijer lige BiH, a ovom meču govorio je Žižović na pres konferenciji nakon utakmice Kupa.

"Trebamo naučiti iz ove utakmice gdje smo griješili, dobro se odmoriti, analizu odraditi i okrenuti se za nas ključnoj utakmici u sezoni, a to je sigurno ova u subotu. Neće biti jednostavno, vidjeli smo sav njihov kvalitet bez obzira što govore da im dosta igrača fali. Međutim imaju mnogo igrača, velika ulaganja i sigurno da će biti jedan težak meč. Mi tu nemamo računica, ako želimo da budemo prvaci, a želimo. Dosta smo se mučili da dođemo na ovu prvu poziciju i želimo je zadržati. Raduje me što nas je publika nagradila aplauzom i to je sigurno potvrda dobrog rada. Danas nismo uspjeli za razliku od mnogo puta u prošlosti kada smo uspjeli. To je tako u fudbalu i dešava se", rekao je Žižović i dodao:

"Kažem još jednom, znamo koliki je ulog za nas u ovom momentu i sigurno da moramo biti pravi tokom cijelog meča. Moramo biti na maksimumu da nam se ne dese rupe pogotovo u prvom poluvremenu. Nismo ušli kako treba i to nas je poremetilo."