"Ne, to nije to": Novak skida kapu Alkarazu i Sineru, ali jedno im nikad neće priznati

Novak Đoković je ispričao zašto Janik Siner i Karlos Alkaraz kod njega ne idu u isti koš sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. To rivalstvo ipak je bilo nešto drugo za njega.

Izvor: Benjamin Gilbert / AFP / Profime

Novak Đoković osvojio je rekordna 24 grend slema u najjačoj teniskoj eri u istoriji - takmičeći se dvije decenije protiv Rodžera Federera i Rafaela Nadala. "Velika trojka" podijelila je tako praktično sve najveće trofeje između sebe, a iako su mnogi skloni da pomisle da bi bili i trofejniji da nisu imali tako opasnu konkurenciju, od sve trojice čućete isti odgovor - ne bi usjpeli da nisu "gurali" jedni druge.

To se sada vidi i na primjeru Novaka Đokovića koji je još jedini aktivni igrač od "velike trojke", a nerijetko u intervjuima priznaje da je dio njega otišao sa penzijama Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Istina, ima tu mladih i talentovanih igrača koji ga izazivaju, sada i sve češće pobjeđuju, ali kako Đoković kaže - "to nije to".

U intervjuu za emisiju "Neuspjeh prvaka" kod Slavena Bilića nedavno je ispričao zašto Janik Siner i Karlos Alkaraz - ma koliko ih volio, poštovao i vjerovao da su budućnost tenisa - ne mogu kod njega u isti koš sa Federom i Nadalom.

Šta Đoković neće priznati Sineru i Alkarazu?

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Razgovarajući o rivalstvu sa Federerom i Nadalom, kojih više nema da izađu na teren protiv Đokovića, srpski teniser upitan je da li "vidi Sinera i Alkaraza u njima". Iste sekunde je odmahnuo glavom i sve je bilo jasno Slavenu Biliću.

"Ne. Ne, nije to to...", rekao je Đoković, a potom objasnio u čemu je razlika: "Siner i Alkaraz su vanserijski teniseri, ma nevjerovatni, u godinama koje dolaze vidjećemo ih kao nosioce tenisa i sporta. Ali ne, za mene su Nadal i Federer nezamjenljivi. Dobar dio mene je otišao s njima."

"Kako je Federer otišao, a Nadal odlazio, i nije otišao zvanično, osjećao sam da je i dalje tu. Osjećao sam se drugačije nego baš danas kada se povukao. Mislio sam da neće biti tako, ali jeste."

Zašto su Nadal i Federer bili protiv Đokovića?

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

"Ima tu mnogo stvari, koje nisu za dijeljenje, u tom smislu koje sam osjećao kroz ta rivalstva koje sam osjećao i doživljavao...", povjerio se Novak Đoković u razgovoru sa Slavenom Bilićem istakavši da kada se pojavio na velikoj sceni - Nadal i Federer su već bili rivali i on im je "smetao".

"Njih dvojica su već razvili rivalstvo kad sam došao, jer se Nadal probio prije mene, a dolaze iz Švajcarske i Španije, zapadnih sila. Koliko god želimo da vidimo ovaj svijet kao demokratski, pacifistički, ipak postoje i rasizam i granice koje se postavljaju. Ne mislim rasizam na sebe, već generalno posmatram sve što se dešava. I postoje opredjeljenja i pripadnosti", rekao je Đoković i pojasnio kako im se "zamjerio".

"Ja nisam pripadao tome. I po nacionalnosti i po mnogim drugim stvarima, karakterno bio sam mali koji je došao i rekao 'Biću Broj jedan'. Nije im se svidjelo to, što sam tu i što ih izazivam. I drugo, to što sam govorio da ću da budem bolji od njih, iako ih poštujem i nikad nisam rekao jednu loš riječ o njima, niti ću. Držim do sebe, ali znam da ću da budem bolji od njih i to sam i govorio. Ali u tim atmosferama njihovim moraš da budeš politički korektan. Onda kreću mediji, jaki sponzori, korporacije, veliki turniri... Ideš protiv Golijata. I opet sam se trudio na ljudskoj relaciji da se povežem, ali vidio sam da je to na kraju surovo takmičenje i borba. Osvijestio sam da moram da očvrsnem u tom smislu, da se zatvorim i idem svojim putem. Jesam pokušavao da se svidim ljudima, a onda sam skapirao - šta ja glumim? Ja ovo nisam. Pokušavaju da budem šta oni žele. Da igram po njihovoj muzici. I jeste bilo tako. Osjetio sam se kao neželjeno dijete. Razmišljao - zašto je to tako, šta sam ja to uradio da to provociram. To me je povrijedilo. Onda mi se i to obilo o glavu i shvatio sam da me neki neće voleti zbog stavova i ponašanja, ali svoj sam i mirno spavam."

U kakvim su odnosima danas?

Izvor: Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia

"Moj stav prema njima se u tom smislu nikad nije promijenio. Smekšalo je jer se njihov odnos promijenio prema meni. Uvijek sam se trudio i ugledao sam se na njih, kao na ljude koji su meni trasirali put, pogotovo Federer, stariji šest godina. Međutim, kada sam vidio hladnoću i distancu, rekao sam 'OK, nema problema'. Poslije kada su se oni meni primakli, rekao sam i ja 'OK'. Sa Nadalom sam se uvijek bolje razumio, jer smo i generacijski bliži", rekao je Đoković koji kaže da ima ogromno poštovanje prema njima dvojici i jednog dana kada i sam bude u penziji - jedva čeka da se ispričaju.

Upravo se Đoković na Vimbldonu obratio Nadalu i Federeru, rekavši da će ispijati margarite na plaži: "Nemam toliko vremena da pauziram i da se vratim u prošlost. Na najvišem nivou profesionalnog tenisa zahtijeva dosta posvećenosti toliko godina, ima mnogo odricanja, igra se mnogo turnira. Ne igram toliko kao što sam ranije igrao, kada ne igram, igram se kući sa djecom. Volio bih da se vratim i da vidim šta sam sve uradio, ali to ću da uradim kada budem pio margaritu sa Federerom i Nadalom na plaži."

Koga više voli Đoković - Alkaraza ili Sinera?

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danas u finalu Vimbldona gledaćemo još jedan duel Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, a ako bude upola interesantan duel kao što je bio na Rolan Garosu - čeka nas spektakl. Nije još poznato da li će Novak Đoković biti na tribinama, ali znamo da će ipak ponovo navijati za Karlosa Alkaraza s kojim se bolje slaže nego sa Sinerom.

"Imamo Alkaraza i Sinera koji razvijaju neko novo rivalstvo. Nadal, Federer i ja, kao i Marej kojeg moram naravno tu da ubacim, smo stvarno dominirali muškim tenisom u posljednjin 15-20 godina i podigli smo standard i kriterijume dosta visoko, ne samo rezultatski nego i sa svim ostalim aspektima i očekivanjima koje treba da nosi šampion i svjetski broj jedan, kako treba da ga predstavlja, na koji način da igra tu ambasadorsku ulogu sporta, vođe sporta", rekao je Novak Đoković u jednom ranijem intervjuu i zatim dodao:

"Kada pričamo o harizmi, nameće se Alkaraz kao neko ko se istakao, ne samo svojim sjajnim igrama, izuzetnim dostignućima i rezultatima za tako mlade godine, već i kao neko ko je veoma harizmatičan, fer-plej igrač i ljubazan prema svima. I kada gubi, gubi sa osmijehom, što je stvarno impresivno za tako mladog čovjeka koji nema puno iskustva, ali se ponaša kao da je tu na turu već 10 godina i više."