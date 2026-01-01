"U mojoj rodnoj Foči je Zvezda prije Milana": Rade Krunić kupio Delije za sva vremena

Rade Krunić je ostvario svoj dječački san kada je zadužio dres Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Vezista Crvene zvezde Rade Krunić brzo je osvojio srca Delija, a sada je otkrio koliko mu zapravo znači crveno-bijeli dres. Iako je imao problema sa povredama ove sezone, sa njim na terenu crveno-bijeli su izgledali znatno opasnije i definitivno će biti nezamjenljiv šraf u timu Dejana Stankovića.

Kako je došlo do transfera u Zvezdu? Bio je u kontaktu sa Zvezdanom Terzićem već duže vrijeme i samo se čekalo da se sve poklopi kako bi mogao da zaigra za klub za koji navija od malih nogu.

"Generalni direktor Zvezdan Terzić je pratio situaciju. Čuli smo se prije toga nekoliko puta, nevezano za dolazak u Zvezdu. Znao je da me okrene i dok sam bio u Empoliju, kasnije u Milanu. Da me podbode za dolazak u Zvezdu. Uvijek sam govorio da želim da dođem, i to u dobrim igračkim godinama. Na kraju se sve namjestilo, karte su nam se otvorile. Fener je imao problem sa strancima, bilo je nas petorica ili šestorica koje su htjeli da zamijene za neke druge. Otvorio se put prema Zvezdi i nisam uopšte razmišljao. Mogao sam možda da se vratim u Seriju A, ne u Milan, ali neki manji klub. Ali, kad su se karte tako lijepo posložile, a ja sam mnogima obećao da ću igrati za Crvenu zvezdu, nisam mogao da propustim tu priliku. I vjerujte mi, ni jedne jedine sekunde ne žalim zbog te odluke", rekao je Krunić u novogodišnjem intervjuu za Kurir.

Nikada nije krio koliko voli Zvezdu, a ovim riječima će definitivno zagrijati srca navijača. "Da vam kažem nešto. U mojoj rodnoj Foči, biti igrač Milana i Crvene zvezde nije isto. Deset puta je popularnije biti fudbaler Crvene zvezde! To vam sve govori koliko volim Zvezdu. Možda to nekada ne pokazujem, ne govorim, ali stvarno je tako".

Ove sezone su izostali očekivani rezultati u Superligi Srbije, dok su u Evropi popravili utisak i sada ni nokaut faza Lige Evrope više nije daleko.

"Svi smo motivisaniji u Evropi, ali to ne smije i ne može da bude opravdanje za sve nas. Motiv i pristup mora da bude isti na svakoj utakmici. I to je glavni problem bio u prvom dijelu sezone. Mi smo navikli da lako pobjeđujemo u našem prvenstvu, ali nije više tako... Naš kvalitet nije u pitanju. Ima umora, putovanja... Kad igraš na svaka tri dana nemaš mnogo prostora za trening, a kamoli odmor. Koliko mogu da kažem, taj psihički dio nije bio na zadovoljavajućem nivou što se tiče Superlige".

Partizan je iznenadio Zvezdu i preoteo joj titulu jesenjag šampiona, da li se plaši da se sezona neće završiti onako kako očekuju na Marakani...

"Da li se plašim? Hm, hm, hm... Zapitam se, ali se ne plašim! Imamo kvalitet, prvenstvo je dugo, ne staje sve u jednu, dvije ili tri utakmice. Moramo da nastavimo da radimo, da ne padamo psihički i da pobjeđujemo u nizu. Ako budemo na našem nivou, siguran sam da titula neće izostati. Treba da se koncentrišemo na nas same i damo svoj maksimum".