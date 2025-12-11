"Natjerali smo se, Bog je to nagradio": Rade Krunić se oglasio nakon velike pobjede Zvezde

Vezni fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić kaže da je i Bog pomogao njegovom timu protiv Šturma u Gracu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je savladala Šturm u Gracu, a jedan od junaka ove pobjede je vezni fudbaler Rade Krunić. Nekadašnji šampion Italije sa ekipom Milana igra spektakularno na evropskim mečevima u posljednje vrijeme, ali za trijumf u Gracu ističe da je Zvezdi pomogao i Bog.

Ekipa Šturma iz Graca igra u specifičnom sistemu za koji su Zvezdu pripremile utakmice protiv austrijskih niželigaša, ali je sve moralo da se digne na daleko viši nivo. Zvezda je to uradila, iako joj ovakav meč uopšte ne odgovara...

"Utakmica kakvu smo očekivali, imali smo ljetne pripreme protiv austrijskih timova. Bile su to niže lige, ali oni imaju isti stil igre. Znali smo da nas očekuje dosta intenziteta i dosta tranzicije. Odgovorili smo na to. Imali su svoje šanse, imali smo i mi. Dali smo svoj maksimum, dobro smo izgledali na terenu. Ovakve ekipe nam ne odgovaraju. Dali smo maksimum i pobijedili. Ne mogu reći da su me iznenadili, očekivali smo tranzicije. Igrali smo njihovu igru, nama odgovara kad je sporije. Ne znam da li je neko odigrao 10 pasova", rekao je Krunić nakon Zvezdine pobede.

Krunić je pričao o saigračima koji su pomagali odbrani u defanzivi, koja je bila ključ za treći uzastopni meč bez primljenog gola.

"Moram da se zahvalim saigračima, posebno ovima naprijed koji su pomogli da odbranimo gol. Tri pobjede uzastopno 1:0, to je sjajan znak. Ima tu ekipa koje igraju sličan sistem, ali ovo je reper kako mi treba da igramo. Neće biti lako, danas nije bilo lako. Stalno igramo utakmice, nemamo odmora. Natjerali smo se, nije bilo lako, smogli smo snage i Bog je to nagradio", rekao je Rade Krunić na kraju meča.

Crvena zvezda ima deset osvojenih bodova nakon šest odigranih mečeva u Ligi Evrope, to joj u ovom trenutku daje za pravo da razmišlja o nokaut fazi i evropskom proljeću. Do kraja grupne faze Crvena zvezda ima gostovanje Malmeu i meč protiv Selte u Beogradu.