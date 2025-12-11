Vladan Milojević potrčao od sreće, Arnautović skakao na jednoj nozi: Evo koliko je velika pobjeda Zvezde u Gracu

Crvena zvezda savladala je Šturm u Gracu, a svi u timu su eksplodirali od sreće kada je sudija Silvestražak odsvirao kraj.

Igrači i stručni štab Crvene zvezde burno su proslavili veliku pobjedu protiv Šturma u Ligi Evrope. Kada je sudija iz Poljske Damijan Silvestražak odsvirao kraj, trener Vladan Milojević je potrčao od sreće, igrači su jurili jedni drugima u zagrljaj, a povrijeđeni napadač Marko Arnautović kraj klupe je skakutao od sreće.

Slavlje Crvene zvezde u Gracu

Zvezda je trijumfom protiv Šturma, golom Mirka Ivanića, napravila veliki korak ka plasmanu u sljedeću fazu i dva kola prije kraja ima deset osvojenih bodova. I tabela Lige Evrope pokazuje koliko je veliki posao uradila u Gracu, na stadionu "Grac Libenau" i pred velikim brojem svojih navijača.

Crvena zvezda će poslije kratke pauze krajem decembra u januaru igrati još dvije utakmice u Ligi Evrope, prvu protiv Malmea u gostima 22. januara, a potom protiv Selte kod kuće, 29. januara.