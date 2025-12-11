logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević potrčao od sreće, Arnautović skakao na jednoj nozi: Evo koliko je velika pobjeda Zvezde u Gracu

Vladan Milojević potrčao od sreće, Arnautović skakao na jednoj nozi: Evo koliko je velika pobjeda Zvezde u Gracu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda savladala je Šturm u Gracu, a svi u timu su eksplodirali od sreće kada je sudija Silvestražak odsvirao kraj.

Slavlje Crvene zvezde u Gracu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Igrači i stručni štab Crvene zvezde burno su proslavili veliku pobjedu protiv Šturma u Ligi Evrope. Kada je sudija iz Poljske Damijan Silvestražak odsvirao kraj, trener Vladan Milojević je potrčao od sreće, igrači su jurili jedni drugima u zagrljaj, a povrijeđeni napadač Marko Arnautović kraj klupe je skakutao od sreće.

Pogledajte slavlje crveno-bijelih: 

Pogledajte

01:09
Slavlje Crvene zvezde u Gracu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Zvezda je trijumfom protiv Šturma, golom Mirka Ivanića, napravila veliki korak ka plasmanu u sljedeću fazu i dva kola prije kraja ima deset osvojenih bodova. I tabela Lige Evrope pokazuje koliko je veliki posao uradila u Gracu, na stadionu "Grac Libenau" i pred velikim brojem svojih navijača.

Crvena zvezda će poslije kratke pauze krajem decembra u januaru igrati još dvije utakmice u Ligi Evrope, prvu protiv Malmea u gostima 22. januara, a potom protiv Selte kod kuće, 29. januara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Šturm Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC