Marka Arnautovića previše boli, veliki problem za Zvezdu: Stisnuo zube i pokušao sve, ali nije izdržao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović zaigrao protiv Šturma u Gracu uprkos očiglednoj povredi. Na poluvremenu je morao da izađe.

Marko Arnautović, Šturm - Crvena zvezda Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji igrač Crvene zvezde Marko Arnautović (36) stisnuo je zube u Gracu i zaigrao uprkos očiglednoj povredi butine. U utakmici protiv Šturma trpio je veliki bol, primjetan u svakom njegovom dodiru sa loptom, a u jednom trenutku je otrčao do klupe, da mu dodatno zaviju nogu.

Izdržao je do poluvremena, a onda je morao da izađe iz igre.

Uprkos prvobitnim procjenama da će biti odsutan do 2026. godine, Arnautović je zaigrao protiv Šturma u jako bitnoj evropskoj utakmici Zvezde. Pretpostavka je da je to uradio na sopstveni zahtjev i uz rizik da pogorša povredu.

Zvezda ima za sobom dvije pobjede u Ligi Evrope, protiv Lila i FCSB-a i još jednim trijumfom bi značajno povećala svoje šanse za plasman u sljedeću fazu, jer bi joj donijela i značajnih 10 bodova. Zbog tako velikih utakmica Arnautović je i došao u Zvezdu prošlog ljeta i očigledno je bilo da ne želi da ih propusti, pa ni po cijelu bola.

Bio nervozan, ulazio u duele

U takvom stanju, Arnautović je bio i dodatno nervozan, pa je ulazio u duel sa čuvarima, zadavao udarce i rukama i bio veoma napet, svjestan značaja ovog duela. Ipak, uprkos velikom trudu, nije mogao da nastavi meč u drugom dijelu, pa je ustupio mjesto takođe "rovitom" Brunu Duarteu, koji je prošlog vikenda odnesen sa terena "Marakane" zbog povrede.

